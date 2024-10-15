Александра Мостового выписали из больницы после операции
Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой сообщил «Матч ТВ», что его выписали из больницы.
56-летний Мостовой был госпитализирован в начале октября из-за камней в почках и перенес операцию.
«Ничего тяжелого не было, было больно. Это страшные боли. Хорошо, что все происходило в больнице, постоянно обезболивали. Последние четыре-пять дней было полегче, проходил курс профилактики. Все, кто знает эту болезнь, прекрасно все понимают», — сказал Мостовой.
Мостовой является двукратным чемпионом СССР (1987, 1989 годы) со «Спартаком», также выступал за «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес». С «Бенфикой» и «Сельтой» он выигрывал Кубки Португалии и Испании соответственно.
В составе сборной России Мостовой провел 50 матчей, в которых забил десять голов.
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