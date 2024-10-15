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Александра Мостового выписали из больницы после операции

Бывший футболист «Спартака» и сборной России был госпитализирован в начале октября из-за камней в почках и перенес операцию
Александр Мостовой
Александр Мостовой (Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press)

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой сообщил «Матч ТВ», что его выписали из больницы.

56-летний Мостовой был госпитализирован в начале октября из-за камней в почках и перенес операцию.

«Ничего тяжелого не было, было больно. Это страшные боли. Хорошо, что все происходило в больнице, постоянно обезболивали. Последние четыре-пять дней было полегче, проходил курс профилактики. Все, кто знает эту болезнь, прекрасно все понимают», — сказал Мостовой.

Александра Мостового экстренно госпитализировали
Спорт
Александр Мостовой

Мостовой является двукратным чемпионом СССР (1987, 1989 годы) со «Спартаком», также выступал за «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес». С «Бенфикой» и «Сельтой» он выигрывал Кубки Португалии и Испании соответственно.

В составе сборной России Мостовой провел 50 матчей, в которых забил десять голов.

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