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Александра Мостового экстренно госпитализировали

Футболист перенес операцию и находится под наблюдением врачей
Александр Мостовой
Александр Мостовой (Фото: Роман Пименов / ТАСС)

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой на днях был экстренно госпитализирован из-за камней в почках. Об этом сообщил сам Мостовой, которого цитирует портал «Всепроспорт».

«В очередной раз за последние годы двинулся камень в почках, были колики. Поэтому экстренно был доставлен и сделали операцию по удалению. Сейчас нахожусь под наблюдением в больнице, все отлично», — рассказал он.

Мостовой не знает, когда его выпишут.

«Выходные точно проведу в больнице. Эти камни образуются и прячутся, потом опять вылезают, и пошло-поехало. Три раза уже так было. Посещаю больницы чаще, чем другие на футбол ходят», — отметил он.

Ранее Мостовой сообщил ТАСС, что в октябрьскую паузу на матчи сборных рассчитывает пройти тренерскую стажировку у «красно-белых».

Мостовой считается одним из лучших футболистов в российской истории.

В составе сборной СССР стал победителем молодежного чемпионата Европы. За сборную России провел 50 игр, забил десять мячей.

Одним из первых среди россиян стал капитаном команды из топ-5 европейских лиг — испанской «Сельты». В 2001 году болельщики клуба инициировали сбор средств на изготовление памятника Мостовому.

В составе «Спартака» стал двукратным чемпионом СССР, «Бенфики» — обладателем Кубка Португалии, французского «Страсбура» и «Сельты» — победителем Кубка Интертото.

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