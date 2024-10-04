Александра Мостового экстренно госпитализировали
Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой на днях был экстренно госпитализирован из-за камней в почках. Об этом сообщил сам Мостовой, которого цитирует портал «Всепроспорт».
«В очередной раз за последние годы двинулся камень в почках, были колики. Поэтому экстренно был доставлен и сделали операцию по удалению. Сейчас нахожусь под наблюдением в больнице, все отлично», — рассказал он.
Мостовой не знает, когда его выпишут.
«Выходные точно проведу в больнице. Эти камни образуются и прячутся, потом опять вылезают, и пошло-поехало. Три раза уже так было. Посещаю больницы чаще, чем другие на футбол ходят», — отметил он.
Ранее Мостовой сообщил ТАСС, что в октябрьскую паузу на матчи сборных рассчитывает пройти тренерскую стажировку у «красно-белых».
Мостовой считается одним из лучших футболистов в российской истории.
В составе сборной СССР стал победителем молодежного чемпионата Европы. За сборную России провел 50 игр, забил десять мячей.
Одним из первых среди россиян стал капитаном команды из топ-5 европейских лиг — испанской «Сельты». В 2001 году болельщики клуба инициировали сбор средств на изготовление памятника Мостовому.
В составе «Спартака» стал двукратным чемпионом СССР, «Бенфики» — обладателем Кубка Португалии, французского «Страсбура» и «Сельты» — победителем Кубка Интертото.
СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар
Суд отказался арестовывать подозреваемого в изнасиловании 10-летней девочки
Бакальчук подал к жене и Wildberries иск на ₽350 млрд
Телеканал HBO обещает раскрыть личность создателя биткоина
Падение цен на вторичное жилье замедлилось вдвое
С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?
Дуров заявил, Telegram раскрывает IP-адреса и номера телефонов еще с 2018 года
В России из-за неурожая яблок подорожает сидр
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов