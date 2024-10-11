 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Мбаппе лишился статуса самого дорогого футболиста планеты

Винисиус и Холанд стали самыми дорогими игроками мира по версии Transfermarkt
Килиан Мбаппе сохранил свою стоимость в €180 млн. Теперь самыми дорогими футболистами мира являются форвард «Реала» Винисиус Жуниор и нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд (по €200 млн)
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе (Фото: Global Look Press)

Французский форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе потерял статус самого дорогого футболиста в мире по стоимости на Transfermarkt, сообщается на сайте портала.

Transfermarkt 11 октября обновил стоимость футболистов испанской Ла Лиги. Мбаппе сохранил свою стоимость в €180 млн.

Самым дорогим футболистом мира стал форвард «Реала» Винисиус Жуниор (€200 млн), который подорожал на €20 млн. Бразилец делит первую строчку с норвежским форвардом «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом (€200 млн), стоимость которого была обновлена 1 октября.

Чемпион Европы раскритиковал Мбаппе за пропуск матчей сборной Франции
Спорт
Килиан Мбаппе

Помимо Винисиуса и Мбаппе, в тройку самых дорогих игроков чемпионата Испании вошел английский полузащитник Джуд Беллингем (€180 млн).

Самым подорожавшим игроком в чемпионате Испании стал воспитанник «Барселоны» Ламин Ямаль: стоимость испанского форварда выросла на €30 млн, до €150 млн. Он стал пятым в списке самых дорогих игроков.

Мбаппе в июле перешел в «Реал» после завершения контракта с «Пари Сен-Жермен», подписав соглашение до 2029 года, и уже забил семь голов в 11 матчах.

После девяти туров «Реал» с 21 очком занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Иран пригрозил Саудовской Аравии войной

Илон Маск представил беспилотное «роботакси»

Кадыров заявил о попытке заказать на него покушение и предупредил о мести

Какую иномарку и как заказать из-за границы

Россияне рассказали, как поступят с жильем при разводе

Путин расширил безвизовый режим для граждан Грузии

Малкин достиг отметки в 800 передач за карьеру в НХЛ

Власти назвали минимальный размер пенсии москвичей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Альвина Цаканян
Футбол Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Винисиус
Килиан Мбаппе фото

Килиан Мбаппе

футболист
20 декабря 1998 года
Ламин Ямаль фото

Ламин Ямаль

футболист
13 июля 2007 года
Материалы по теме
Чемпион Европы раскритиковал Мбаппе за пропуск матчей сборной Франции
Спорт
Мбаппе выбыл на несколько недель из-за травмы
Спорт
Журналист узнал о предупреждении «Реалу» от Неймара по поводу Мбаппе
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 октября
EUR ЦБ: 105,11 (-1,4) Инвестиции, 17:26 Курс доллара на 12 октября
USD ЦБ: 96,07 (-1,17) Инвестиции, 17:26
В Курске арестовали девять военных ВСУ, участвовавших в боях в регионеПолитика, 20:17
WP узнала о просьбе Трампа летать на военном самолете из-за угроз ИранаПолитика, 20:15
Внешний долг России впервые с 2006 года опустился ниже $300 млрдЭкономика, 20:14
В Молдавии задержали мэра — сторонницу Илана ШораПолитика, 19:37
Мбаппе лишился статуса самого дорогого футболиста планетыСпорт, 19:37
Курский губернатор показал последствия обстрела усадьбы БарятинскихПолитика, 19:21
В Одессе решили поставить охрану возле постамента памятника Екатерине IIПолитика, 19:20
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
ФАС проверит цены на селедку после замечания МатвиенкоОбщество, 19:19
Как технологии помогают ретейлерам увеличивать выручкуТренды, 19:16
ФАС проверит цены на бензин на АЗС «Сургутнефтегаза» и «Татнефти»Бизнес, 19:14
Росстат сообщил, что годовая инфляция опустилась ниже 9%Экономика, 19:01
Зачем Франции понадобилось жесткое сокращение расходовПолитика, 18:57
МИД выразил протест Японии из-за совместных учений с СШАПолитика, 18:53
Как прошел Selectel Tech Day: обновленные продукты и собственный серверРБК Events, 18:50