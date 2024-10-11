Мбаппе лишился статуса самого дорогого футболиста планеты

Винисиус и Холанд стали самыми дорогими игроками мира по версии Transfermarkt

Килиан Мбаппе сохранил свою стоимость в €180 млн. Теперь самыми дорогими футболистами мира являются форвард «Реала» Винисиус Жуниор и нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд (по €200 млн)

Килиан Мбаппе (Фото: Global Look Press)

Французский форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе потерял статус самого дорогого футболиста в мире по стоимости на Transfermarkt, сообщается на сайте портала.

Transfermarkt 11 октября обновил стоимость футболистов испанской Ла Лиги. Мбаппе сохранил свою стоимость в €180 млн.

Самым дорогим футболистом мира стал форвард «Реала» Винисиус Жуниор (€200 млн), который подорожал на €20 млн. Бразилец делит первую строчку с норвежским форвардом «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом (€200 млн), стоимость которого была обновлена 1 октября.

Помимо Винисиуса и Мбаппе, в тройку самых дорогих игроков чемпионата Испании вошел английский полузащитник Джуд Беллингем (€180 млн).

Самым подорожавшим игроком в чемпионате Испании стал воспитанник «Барселоны» Ламин Ямаль: стоимость испанского форварда выросла на €30 млн, до €150 млн. Он стал пятым в списке самых дорогих игроков.

Мбаппе в июле перешел в «Реал» после завершения контракта с «Пари Сен-Жермен», подписав соглашение до 2029 года, и уже забил семь голов в 11 матчах.

После девяти туров «Реал» с 21 очком занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.