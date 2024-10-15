«Лада» впервые за 15 лет обыграла «Амур» в Хабаровске в матче КХЛ

Тольяттинский клуб победил со счетом 5:3 благодаря дублям Алексея Ожгихина и Никиты Попугаева

Фото: телеграм-канал ХК «Лада»

Тольяттинская «Лада» обыграла хабаровский «Амур» со счетом 5:3 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Архип Неколенко (17-я минута), Алексей Ожгихин (28, 36) и Никита Попугаев (51, 58). У проигравших отличились Олег Ли (5, 41) и Вячеслав Грецкий (59).

«Лада» последний раз побеждала «Амур» в Хабаровске 19 января 2009 года (4:1).

Тольяттинский клуб набрал 14 очков в 16 матчах и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» с 12 очками в 15 играх расположился на 11-й строчке.

В следующем матче «Лада» 17 октября в гостях сыграет с «Адмиралом», «Амур» в тот же день примет «Северсталь».