«Лада» впервые за 15 лет обыграла «Амур» в Хабаровске в матче КХЛ
Тольяттинская «Лада» обыграла хабаровский «Амур» со счетом 5:3 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Архип Неколенко (17-я минута), Алексей Ожгихин (28, 36) и Никита Попугаев (51, 58). У проигравших отличились Олег Ли (5, 41) и Вячеслав Грецкий (59).
«Лада» последний раз побеждала «Амур» в Хабаровске 19 января 2009 года (4:1).
Тольяттинский клуб набрал 14 очков в 16 матчах и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» с 12 очками в 15 играх расположился на 11-й строчке.
В следующем матче «Лада» 17 октября в гостях сыграет с «Адмиралом», «Амур» в тот же день примет «Северсталь».
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