СКА и «Спартак» потерпели домашние поражения в КХЛ
Московский «Спартак» уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча завершилась со счетом 2:5 (1:1, 0:2, 1:2).
У «Спартака» голы на счету Михаила Мальцева (3-я минута) и Андрея Локтионова (55). У «Салавата Юлаева» забивали Джошуа Ливо (2, 42), Денис Ян (38) и Александр Хмелевский (39, 48).
«Спартак» проиграл второй матч подряд, его следующим соперником будет казанский «Ак Барс». Уфимцы одержали первую победу за три матча и в следующей игре встретятся с московским «Динамо». Оба матча пройдут 12 октября.
В параллельном матче петербургский СКА на своем льду со счетом 2:4 уступил минскому «Динамо».
СКА потерпел второе поражение в трех последних матчах, у минчан первая победа после трех проигрышей кряду.
В следующем матче петербургский клуб 12 октября сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом», а «Динамо» 15 октября встретится с ЦСКА.
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