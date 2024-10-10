СКА и «Спартак» потерпели домашние поражения в КХЛ

«Спартак» проиграл «Салавату Юлаеву» со счетом 2:5, а СКА уступил минскому «Динамо» — 2:4

Главный тренер СКА Роман Ротенберг (Фото: Официальный сайт ХК СКА (Санкт-Петербург))

Московский «Спартак» уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча завершилась со счетом 2:5 (1:1, 0:2, 1:2).

У «Спартака» голы на счету Михаила Мальцева (3-я минута) и Андрея Локтионова (55). У «Салавата Юлаева» забивали Джошуа Ливо (2, 42), Денис Ян (38) и Александр Хмелевский (39, 48).

«Спартак» проиграл второй матч подряд, его следующим соперником будет казанский «Ак Барс». Уфимцы одержали первую победу за три матча и в следующей игре встретятся с московским «Динамо». Оба матча пройдут 12 октября.

В параллельном матче петербургский СКА на своем льду со счетом 2:4 уступил минскому «Динамо».

СКА потерпел второе поражение в трех последних матчах, у минчан первая победа после трех проигрышей кряду.

В следующем матче петербургский клуб 12 октября сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом», а «Динамо» 15 октября встретится с ЦСКА.