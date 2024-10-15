 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Черчесова не уволят из сборной Казахстана из-за неудач в Лиге наций

Казахстанская федерация футбола: ни о какой отставке Черчесова речь не идет
Глава Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов заявил, что, несмотря на три поражения подряд, ни о какой отставке Станислава Черчесова речь не идет
Станислав Черчесов
Станислав Черчесов (Фото: Christian Bruna / Getty Images)

Станислав Черчесов не будет уволен с поста главного тренера сборной Казахстана после неудач в Лиге наций. Об этом «Матч ТВ» заявил глава Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов.

Команда Казахстана 13 октября проиграла Словении со счетом 0:1. Это было третье поражение подряд, а всего в четырех матчах с Черчесовым сборная набрала одно очко и не забила ни одного гола.

«Несмотря на результаты в Лиге наций, ни о какой отставке Станислава Черчесова речь не идет. Об этом даже не думаем. У главного тренера сборной есть конкретные задачи, он их выполняет. При этом я вижу результат его работы», — сказал Барменкулов.

Черчесов проиграл третий матч подряд во главе сборной Казахстана
Спорт
Станислав Черчесов

На вопрос, как он может оценить настроение в команде, Барменкулов ответил: «Оно позитивное. Единственное — ребята очень переживают из‑за болельщиков. Тем более что от них можно прочитать разные высказывания».

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России возглавил команду Казахстана в начале июня.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Россияне рассказали, какую зарплату хотят на новом месте работы

На Камчатке спасли мужчину, дрейфовавшего на надувной лодке 67 дней

АКРА спрогнозировала снижение цен на жилье в России

На владельца бара «Гадкий Койот» совершено покушение в Москве

ЦБ допустил создание персонального QR-кода для покупателей

Нобелевку по экономике дали за объяснение, почему одни страны богаче

Франции и Италии предсказали исчезновение 70% виноградников до конца века

В 3-м квартале аренда в России подорожала больше, чем за первое полугодие

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Станислав Черчесов сборная Казахстана по футболу
Материалы по теме
Казахстан поставил условием матча с Россией согласие Черчесова
Спорт
В Федерации футбола Казахстана рассказали о карт-бланше для Черчесова
Спорт
В Казахстане поддержали Черчесова после разгромного поражения от Словении
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 октября
EUR ЦБ: 105,49 (+0,38) Инвестиции, 14 окт, 17:35 Курс доллара на 15 октября
USD ЦБ: 96,1 (+0,03) Инвестиции, 14 окт, 17:35
Криптопроект сыновей Трампа начнет продажу токенов. Что известноКрипто, 16:08
Гендиректор «Росатома» рассказал Путину о вкладе в экономику РоссииПолитика, 15:56
Fit Service ввел электронный документооборот при работе с физлицамиОтрасли, 15:55
Иран прекратил перелеты в Европу собственными рейсамиБизнес, 15:55
FT узнала о дефиците ракет-перехватчиков у ПВО ИзраиляПолитика, 15:45
Мосбиржа запустит торги платиной и палладием в рублях с 21 октябряИнвестиции, 15:44
«Команда иноагентов» и «малиновое фраппе». Чем запомнился Поздняков в ОКРСпорт, 15:43
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Швеции начали расследование изнасилования, в котором подозревают МбаппеСпорт, 15:30
На таможне в четыре раза выросло количество дел о контрабанде табакаОбщество, 15:29
Зачем новому премьеру Японии понадобились досрочные парламентские выборыПолитика, 15:18
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 15:17
Спасенного после двух месяцев дрейфа в море туриста положили в реанимациюОбщество, 15:16
Дачную амнистию распространили на хозпостройки и дома на две семьиНедвижимость, 15:13
Путин передал «Главпродукт» во временное госуправлениеБизнес, 15:10