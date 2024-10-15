Черчесова не уволят из сборной Казахстана из-за неудач в Лиге наций

Казахстанская федерация футбола: ни о какой отставке Черчесова речь не идет

Глава Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов заявил, что, несмотря на три поражения подряд, ни о какой отставке Станислава Черчесова речь не идет

Станислав Черчесов (Фото: Christian Bruna / Getty Images)

Станислав Черчесов не будет уволен с поста главного тренера сборной Казахстана после неудач в Лиге наций. Об этом «Матч ТВ» заявил глава Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов.

Команда Казахстана 13 октября проиграла Словении со счетом 0:1. Это было третье поражение подряд, а всего в четырех матчах с Черчесовым сборная набрала одно очко и не забила ни одного гола.

«Несмотря на результаты в Лиге наций, ни о какой отставке Станислава Черчесова речь не идет. Об этом даже не думаем. У главного тренера сборной есть конкретные задачи, он их выполняет. При этом я вижу результат его работы», — сказал Барменкулов.

На вопрос, как он может оценить настроение в команде, Барменкулов ответил: «Оно позитивное. Единственное — ребята очень переживают из‑за болельщиков. Тем более что от них можно прочитать разные высказывания».

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России возглавил команду Казахстана в начале июня.