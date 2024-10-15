Мамиашвили заявил, что Поздняков возглавлял ОКР в непростые времена

Глава Федерации спортивной борьбы России отметил, что несмотря на «непростое времена» из-за ограничений МОК, все задачи ОКР под руководством Станислава Позднякова были реализованы

Станислав Поздняков (Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press)

Станислав Поздняков принял решение об уходе с поста президента Олимпийского комитета России (ОКР) в непростое время для российского спорта. Об этом «РБК Спорт» заявил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

«Прежде чем оценивать работу Позднякова, надо учитывать то, что у руководства были сложнейшие условия: начиная с пандемии, заканчивая безумными ограничениями МОК. Поздняков принял решение в непростое время. Здесь проблемы не одного персонального человека. Тем не менее, все вопросы, которые касались нашей организации и возможности ОКР, были реализованы. Я с благодарностью отношусь к этому», — сказал Мамиашвили.

Мамиашвили добавил, что Поздняков является выдающимся спортсменом. «Поздняков великий спортсмен. Нас с ним всегда связывали человеческие отношения, надеюсь, они и останутся».

На вопрос, кто бы мог стать преемником Позднякова, Мамиашвили заявил, что необходим ответственный человек, который «понимает цели и задачи отечественного спорта». «Перед следующим руководителем будет стоять очень непростые задачи. Помимо задач, которые будет ставить ОКР, это еще и коммуникация с госорганами. Думаю, у нас в стране достаточно людей, которые максимально ответственные и понимают цели и задачи отечественного спорта. Знаю, что выбор будет сделан в пользу фигуры, которая могла бы объединить эти все задачи и четко определить стратегию развития», — сказал Мамиашвили.

Поздняков 15 октября объявил, что покинет пост президента ОКР после досрочных выборов. Исполком ОКР на следующем заседании 7 ноября должен назначить дату выборов нового руководителя.

Четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Поздняков занимал пост главы ОКР с 2018 года.