Мамиашвили заявил, что Поздняков возглавлял ОКР в непростые времена
Станислав Поздняков принял решение об уходе с поста президента Олимпийского комитета России (ОКР) в непростое время для российского спорта. Об этом «РБК Спорт» заявил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.
«Прежде чем оценивать работу Позднякова, надо учитывать то, что у руководства были сложнейшие условия: начиная с пандемии, заканчивая безумными ограничениями МОК. Поздняков принял решение в непростое время. Здесь проблемы не одного персонального человека. Тем не менее, все вопросы, которые касались нашей организации и возможности ОКР, были реализованы. Я с благодарностью отношусь к этому», — сказал Мамиашвили.
Мамиашвили добавил, что Поздняков является выдающимся спортсменом. «Поздняков великий спортсмен. Нас с ним всегда связывали человеческие отношения, надеюсь, они и останутся».
На вопрос, кто бы мог стать преемником Позднякова, Мамиашвили заявил, что необходим ответственный человек, который «понимает цели и задачи отечественного спорта». «Перед следующим руководителем будет стоять очень непростые задачи. Помимо задач, которые будет ставить ОКР, это еще и коммуникация с госорганами. Думаю, у нас в стране достаточно людей, которые максимально ответственные и понимают цели и задачи отечественного спорта. Знаю, что выбор будет сделан в пользу фигуры, которая могла бы объединить эти все задачи и четко определить стратегию развития», — сказал Мамиашвили.
Поздняков 15 октября объявил, что покинет пост президента ОКР после досрочных выборов. Исполком ОКР на следующем заседании 7 ноября должен назначить дату выборов нового руководителя.
Четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Поздняков занимал пост главы ОКР с 2018 года.
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