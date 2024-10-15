«Витязь» подписал контракт с олимпийским чемпионом
Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Гагарина Сергей Калинин подписал контракт с «Витязем». Об этом сообщается на сайте подмосковного клуба КХЛ.
Срок соглашения с 33-летним форвардом составил два сезона.
Последние четыре года Калинин играл за челябинский «Трактор». В прошлом сезоне на его счету было 69 матчей и 19 (4+15) очков.
В КХЛ Калинин также играл за «Авангард», СКА и ЦСКА. С ЦСКА форвард стал обладателем Кубка Гагарина 2019 года.
В составе сборной России Калинин завоевал золотые медали на Олимпийских играх в Пхёнчхане и чемпионате мира 2014 года.
В нынешнем сезоне «Витязь» набрал 16 очков в 15 матчах и занимает седьмое место в Западной конференции.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Россияне рассказали, какую зарплату хотят на новом месте работы
На Камчатке спасли мужчину, дрейфовавшего на надувной лодке 67 дней
АКРА спрогнозировала снижение цен на жилье в России
На владельца бара «Гадкий Койот» совершено покушение в Москве
ЦБ допустил создание персонального QR-кода для покупателей
Нобелевку по экономике дали за объяснение, почему одни страны богаче
Франции и Италии предсказали исчезновение 70% виноградников до конца века
В 3-м квартале аренда в России подорожала больше, чем за первое полугодие
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов