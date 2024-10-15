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«Витязь» подписал контракт с олимпийским чемпионом

Клуб КХЛ «Витязь» подписал контракт с олимпийским чемпионом Сергеем Калининым
Срок соглашения с 33-летним форвардом Сергеем Калининым составил два сезона
Сергей Калинин
Сергей Калинин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Гагарина Сергей Калинин подписал контракт с «Витязем». Об этом сообщается на сайте подмосковного клуба КХЛ.

Срок соглашения с 33-летним форвардом составил два сезона.

Последние четыре года Калинин играл за челябинский «Трактор». В прошлом сезоне на его счету было 69 матчей и 19 (4+15) очков.

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Фото:Сергей Севостьянов / ТАСС

В КХЛ Калинин также играл за «Авангард», СКА и ЦСКА. С ЦСКА форвард стал обладателем Кубка Гагарина 2019 года.

В составе сборной России Калинин завоевал золотые медали на Олимпийских играх в Пхёнчхане и чемпионате мира 2014 года.

В нынешнем сезоне «Витязь» набрал 16 очков в 15 матчах и занимает седьмое место в Западной конференции.

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