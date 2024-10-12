Константин Ивлев пожаловался, что его не пустили на матч КХЛ
Ведущий кулинарных шоу Константин Ивлев сообщил, что его не пустили на стадион «ВТБ Арена», где должен был проходить матч КХЛ между «Динамо» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Об этом он заявил в своем телеграм-канале.
«К большому сожалению, не смог быть на хоккее и выполнить те обещания, которые давал. <...> Меня не пустила служба безопасности, у них какой-то регламент. Я решил приехать пораньше, они этого не ожидали. В конечном итоге всё закончилось тем, что меня не пустили», — заявил он.
В пресс-службе «Динамо» Матч ТВ сообщили, что Ивлева не пустили в связи с его ранним приездом на стадион.
«Ивлев приехал [на стадион] более чем за два часа до игры. В соответствии с регламентом КХЛ запуск зрителей в ледовый дворец начинается за 1,5 часа до матча. <...> Если бы Константин подождал 5–10 минут, то его бы пропустили», — сказали телеканалу в пресс-службе «Динамо».
Матч завершился победой «Динамо» со счетом 4:2.
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