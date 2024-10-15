 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Тарасова заявила, что Поздняков ей ничем не запомнился во главе ОКР

Тарасова фразой «ничем не запомнился» оценила работу Позднякова во главе ОКР
Заслуженный тренер СССР считает, что новый президент ОКР должен знать и любить спорт, а про Позднякова она не может так сказать, потому что не знает его
Татьяна Тарасова
Татьяна Тарасова (Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Global Look Press)

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила Sport24, что Станислав Поздняков ей ничем не запомнился за время работы на посту главы Олимпийского комитета России (ОКР).

«Мы до Позднякова работали, в его время работали и дальше будем. Лично мне он ничем не запомнился. Не знакома с его деятельностью, поэтому не знаю о его вкладе в спорт», — сказала Тарасова.

На прошедшей в Париже Олимпиаде-2024 выступили только 15 российских спортсменов — в нейтральном статусе. По словам Тарасовой, она не стала бы обвинять в этом Позднякова. «Вряд ли они [МОК] знают, как его зовут», — добавила тренер.

Поздняков объявил об уходе с поста главы Олимпийского комитета России
Спорт
Станислав Поздняков

Тарасова считает, что новый глава ОКР должен знать и любить спорт. «А Позднякова не знаю, поэтому не могу так про него сказать», — заключила она.

Поздняков 15 октября объявил, что покинет пост президента ОКР после досрочных выборов. Исполком ОКР на следующем заседании 7 ноября должен назначить дату выборов нового руководителя. Пост главы ОКР Поздняков, четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию, занимал с 2018 года.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Россияне рассказали, какую зарплату хотят на новом месте работы

На Камчатке спасли мужчину, дрейфовавшего на надувной лодке 67 дней

АКРА спрогнозировала снижение цен на жилье в России

На владельца бара «Гадкий Койот» совершено покушение в Москве

ЦБ допустил создание персонального QR-кода для покупателей

Нобелевку по экономике дали за объяснение, почему одни страны богаче

Франции и Италии предсказали исчезновение 70% виноградников до конца века

В 3-м квартале аренда в России подорожала больше, чем за первое полугодие

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
Татьяна Тарасова Станислав Поздняков Олимпийский комитет России (ОКР)
Станислав Поздняков фото

Станислав Поздняков

президент Олимпийского комитета России, фехтовальщик, четырехкратный олимпийский чемпион
27 сентября 1973 года
Материалы по теме
Чернышенко поблагодарил Позднякова за работу на посту главы ОКР
Спорт
Фетисов назвал странной отставку Позднякова с поста главы ОКР
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 октября
EUR ЦБ: 105,49 (+0,38) Инвестиции, 14 окт, 17:35 Курс доллара на 15 октября
USD ЦБ: 96,1 (+0,03) Инвестиции, 14 окт, 17:35
«Лада» впервые за 15 лет обыграла «Амур» в Хабаровске в матче КХЛСпорт, 14:36
Черчесова не уволят из сборной Казахстана из-за неудач в Лиге нацийСпорт, 14:35
Президент Молдавии встретилась с Лаймой Вайкуле и группой «Би-2»Общество, 14:24
Появились кадры спасения дрейфовавшего два месяца в Охотском море туристаОбщество, 14:20
Мамиашвили заявил, что Поздняков возглавлял ОКР в непростые временаСпорт, 14:14
Власти Праги запретили ночные туры по барам для туристовОбщество, 14:12
Госдума приняла закон о борьбе с фиктивными браками мигрантовОбщество, 14:05
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Глава BlackRock: результат выборов президента США неважен для биткоинаКрипто, 14:01
Голкипер «Зенита» заявил, что ему для жизни достаточно ₽30 тыс. в месяцСпорт, 13:51
ТАСС узнал мощность взорвавшейся на машине в Москве самодельной бомбыОбщество, 13:49
Девушка из группы туристов погибла под камнепадом на АлтаеОбщество, 13:45
Страховщики хотят вернуть плановый техосмотр. Кого затронет и чем он плохАвто, 13:43
В Турции составили список «налоговых наглецов»Финансы, 13:42
Почему в США теряют интерес к «культуре пробуждения» — The EconomistPro, 13:31