Тарасова заявила, что Поздняков ей ничем не запомнился во главе ОКР

Заслуженный тренер СССР считает, что новый президент ОКР должен знать и любить спорт, а про Позднякова она не может так сказать, потому что не знает его

Татьяна Тарасова (Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Global Look Press)

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила Sport24, что Станислав Поздняков ей ничем не запомнился за время работы на посту главы Олимпийского комитета России (ОКР).

«Мы до Позднякова работали, в его время работали и дальше будем. Лично мне он ничем не запомнился. Не знакома с его деятельностью, поэтому не знаю о его вкладе в спорт», — сказала Тарасова.

На прошедшей в Париже Олимпиаде-2024 выступили только 15 российских спортсменов — в нейтральном статусе. По словам Тарасовой, она не стала бы обвинять в этом Позднякова. «Вряд ли они [МОК] знают, как его зовут», — добавила тренер.

Тарасова считает, что новый глава ОКР должен знать и любить спорт. «А Позднякова не знаю, поэтому не могу так про него сказать», — заключила она.

Поздняков 15 октября объявил, что покинет пост президента ОКР после досрочных выборов. Исполком ОКР на следующем заседании 7 ноября должен назначить дату выборов нового руководителя. Пост главы ОКР Поздняков, четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию, занимал с 2018 года.