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Эксклюзив

В исполкоме ОКР отреагировали на сообщение об отставке Позднякова

Василий Титов: «Мне ничего не известно об отставке Позднякова с поста главы ОКР»
«Коммерсантъ» 15 октября сообщил, что Поздняков готовится уйти в отставку с поста президента Олимпийского комитета России. Вице-президент ОКР Василий Титов заявил, что ему ничего об этом не известно
Станислав Поздняков
Станислав Поздняков (Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press)

Вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР), член исполкома ОКР Василий Титов заявил «РБК Спорт», что ему ничего не известно о возможной отставке главы ОКР Станислава Позднякова.

«Мне ничего не известно об отставке Позднякова. Это очень профессиональный человек. Он сделал очень многое, чтобы в нынешних условиях олимпийское движение в России продолжало существовать», — сказал Титов.

Ранее 15 октября «Коммерсантъ» сообщил, что Поздняков готовится уйти в отставку. Отмечалось, что официально об этом будет объявлено в ближайшее время.

РБК направил запрос в ОКР, обратился за комментарием к Шамилю Тарпищеву, помощнику Александра Попова, помощнику Виталия Смирнова.

Поздняков возглавил Олимпийский комитет России в 2018 году, сменив на этом посту Александра Жукова.

Поздняков является четырехкратным олимпийским чемпионом в фехтовании на саблях. Ранее он занимал посты первого вице-президента Федерации фехтования России, президента Европейской конфедерации фехтования, первого вице-президента ОКР, возглавлял делегацию российских спортсменов на Олимпийских играх в Пхёнчхане в 2018 году.

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Олимпийский комитет России (ОКР) Станислав Поздняков Василий Титов
Станислав Поздняков фото

Станислав Поздняков

президент Олимпийского комитета России, фехтовальщик, четырехкратный олимпийский чемпион
27 сентября 1973 года
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