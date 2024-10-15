В исполкоме ОКР отреагировали на сообщение об отставке Позднякова
Вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР), член исполкома ОКР Василий Титов заявил «РБК Спорт», что ему ничего не известно о возможной отставке главы ОКР Станислава Позднякова.
«Мне ничего не известно об отставке Позднякова. Это очень профессиональный человек. Он сделал очень многое, чтобы в нынешних условиях олимпийское движение в России продолжало существовать», — сказал Титов.
Ранее 15 октября «Коммерсантъ» сообщил, что Поздняков готовится уйти в отставку. Отмечалось, что официально об этом будет объявлено в ближайшее время.
РБК направил запрос в ОКР, обратился за комментарием к Шамилю Тарпищеву, помощнику Александра Попова, помощнику Виталия Смирнова.
Поздняков возглавил Олимпийский комитет России в 2018 году, сменив на этом посту Александра Жукова.
Поздняков является четырехкратным олимпийским чемпионом в фехтовании на саблях. Ранее он занимал посты первого вице-президента Федерации фехтования России, президента Европейской конфедерации фехтования, первого вице-президента ОКР, возглавлял делегацию российских спортсменов на Олимпийских играх в Пхёнчхане в 2018 году.
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