Тренер допустил смену весовой категории Бетербиевым ради нового титула
Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе, россиянин Артур Бетербиев может сменить весовую категорию. Об этом ТАСС сообщил его тренер Марк Рэмси.
«Артур может сменить весовую категорию, если там будет вариант с титулом», — сказал Рэмси.
Бетербиев в ночь на 13 октября победил соотечественника Дмитрия Бивола в бою за титул абсолютного чемпиона в полутяжелом весе.
39-летний Бетербиев владеет титулами по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO). Ему также достался пояс суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), которым владел Бивол.
Бетерибев не проиграл ни одного боя на профессиональном ринге. На счету россиянина 21 победа в 21 бою.
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