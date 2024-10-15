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Овечкин рассказал о своей новой позиции на площадке

Овечкин словами «может, буду вратарем» рассказал о своей новой позиции на льду
Главный тренер команды Спенсер Карбери переводом Овечкина с левого на правый фланг атаки хочет улучшить общекомандные действия
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Justin Tang / Global look press)

В начале нового сезона «Вашингтон Кэпиталз» пытается за счет перестановок на площадке найти лучшие сочетания игроков, заявил капитан команды Александр Овечкин, комментируя свой перевод с левого на правый фланг атаки.

«Не знаю, буду ли я играть справа, слева или в центре. Может быть, завтра я буду играть вратарем. Мы никогда не знаем. Но я думаю, что у нас еще есть варианты поиска сочетаний», — сказал Овечкин. Он добавил, что в начале сезона появились новые игроки, поэтому нужно время, чтобы найти нужные сочетания.

Главный тренер команды Спенсер Карбери перед началом сезона допускал, что может перевести Овечкина на правый фланг атаки. Накануне он подтвердил, что может пойти на такое изменение для улучшения действий команды в атаке.

Овечкин играл на левом фланге почти все время за 20 сезонов в НХЛ и добился большого успеха. 39-летний игрок занимает второе место в истории НХЛ по количеству голов — 853, и ему нужно забить еще 42, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки в лиге — 894 гола.

В первом матче сезона «Вашингтон» проиграл «Нью-Джерси» со счетом 3:5, а Овечкин не сумел сделать ни одного точного броска в створ. В прошлом сезоне россиянин неудачно начал сезон, забив восемь голов в первых 43 играх. Потом он выправил ситуацию, забросив 23 шайбы в 36 встречах.

«Вашингтон» проведет матч с «Вегасом» 15 октября.

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Александр Овечкин Вашингтон Кэпиталз НХЛ россияне в НХЛ
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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