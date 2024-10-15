Сборная Украины сыграла вничью с Чехией в Лиге наций
Сборная Украины сыграла вничью с Чехией в матче четвертого тура группового этапа Лиги наций УЕФА.
Игра первой группы Лиги B в польском Вроцлаве завершилась со счетом 1:1. На 18-й минуте счет открыл чех Черв Лукаш. На 53-й его сравнял Артём Довбик.
В первой встрече команд 10 сентября чехи победили со счетом 3:2.
После первых трех туров команда Сергея Реброва с одной победой занимала последнее место в группе.
В следующем туре 16 ноября украинцы сыграют с Грузией в Батуми, а чехи встретятся в Тиране с албанцами.
Команда, занявшая последнее место в квартете, вылетает в Лигу С. Победитель группы выходит в Лигу А.
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