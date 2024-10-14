 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Журова ответила украинцу на слова о «краже» названия «Локомотив»

Журова назвала глупыми слова украинца о «краже» цветов и названия «Локомотив»
Президент киевского «Локомотива» из третьей лиги ранее заявил, что московский клуб «украл» их название и цвета. Светлана Журова заявила, что спортивное общество было создано в СССР, а украинский клуб «действует в угоду ситуации»
Фото: Официальный сайт ФК «‎Локомотив» (Москва)
Фото: Официальный сайт ФК «‎Локомотив» (Москва)

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила «РБ Спорт», что ей непонятны обвинения президента киевского «Локомотива» в адрес московских «железнодорожников» в краже цветов и названия.

Ранее президент украинского клуба Александр Егоров заявил изданию Obozrevatel, что его клуб был основан раньше московского и «именно киевские железнодорожники придумали эти цвета — зеленый и красный», но потом их у команды «украли», а сам клуб лишили статуса профессионального, начав забирать игроков в Москву. Этим он, в частности, объяснил нежелание менять цвета и название.

«Локомотив» создавался, как и все остальные спортивные общества, такие как ЦСКА, «Торпедо», «Спартак» и «Динамо», в СССР. Поэтому глупо говорить о том, что эти цвета и названия принадлежат украинскому клубу. Что дальше? Киевское «Динамо» предъявит претензии московскому?», — сказала Журова.

Депутат считает, что в украинском клубе «действуют в угоду ситуации».

«РБК Спорт» направил запрос в московский «Локомотив».

В Чехии выразили недовольство из-за большого числа украинцев на стадионе
Спорт
Фото:Global Look Press

Киевский «Локомотив» играет в третьей украинской лиге, с момента основания в 1919-м он носил название «Желдор» («Залдор»).

Московский «Локомотив» был основан в 1922 году, сначала команда называлась «Казанка». Спортивное общество «Локомотив» было создано в 1936 году.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Песков заявил о необходимости изучить идею налога на бездетность

В США объявили о предотвращении третьей попытки покушения на Трампа

Россияне сочли чрезмерным число мигрантов в стране

WP узнала, что ХАМАС планировал повторить теракт 11 сентября в Израиле

Экспорт алкоголя сократился в 2 раза: кто покупает водку и вино из России

Комика Диму Гаврилова оштрафовали за дискредитацию армии

Справедлив ли результат боя Бетербиев — Бивол

Власти назвали минимальный размер пенсии москвичей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
При участии
Грант Гетадарян
Футбол ФК Локомотив Москва Светлана Журова
Материалы по теме
Лучший бомбардир РПЛ сравнил зарплаты в «Зените» и «Локомотиве»
Спорт
«Локомотив» вернулся в лидеры РПЛ, обыграв «Крылья Советов»
Спорт
МВД объявило в розыск экс-игрока «Локомотива» за призывы убивать россиян
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 октября
EUR ЦБ: 105,11 (-1,4) Инвестиции, 11 окт, 17:26 Курс доллара на 12 октября
USD ЦБ: 96,07 (-1,17) Инвестиции, 11 окт, 17:26
Француза Винатье приговорили к трем годам по делу о статусе иноагентаПолитика, 17:01
«Очередь на 4 дня». Как мы меняли зимние шины и сколько сейчас это стоитАвто, 16:57
Около 85% экспортной выручки Россия получила от дружественных странОтрасли, 16:56
Путин подписал закон, позволяющий продлить срок службы Бастрыкина в СКПолитика, 16:54
Усть-Катавский вагонзавод создал сервисы обслуживания трамваевПресс-релиз, 16:50
Посланник Ватикана по Украине встретился с Лавровым в МосквеПолитика, 16:49
Татарскую народную партию внесли в реестр экстремистовПолитика, 16:42
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
ФИФА изменит правила трансферов после победы экс-игрока РПЛ в судеСпорт, 16:41
На Украине прошла волна массового «минирования» органов властиОбщество, 16:37
Опубликована архитектура деловой программы форума Finopolis 2024Пресс-релиз, 16:31
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 16:20
Мосбиржа разместила первые ЦФА на произведение современного искусстваКрипто, 16:12
Названы комплектации Lada AuraАвто, 16:11
Hyundai проведет второе среди крупнейших IPO 2024 года на сумму $3,3 млрдИнвестиции, 16:11