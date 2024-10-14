Журова ответила украинцу на слова о «краже» названия «Локомотив»
Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила «РБ Спорт», что ей непонятны обвинения президента киевского «Локомотива» в адрес московских «железнодорожников» в краже цветов и названия.
Ранее президент украинского клуба Александр Егоров заявил изданию Obozrevatel, что его клуб был основан раньше московского и «именно киевские железнодорожники придумали эти цвета — зеленый и красный», но потом их у команды «украли», а сам клуб лишили статуса профессионального, начав забирать игроков в Москву. Этим он, в частности, объяснил нежелание менять цвета и название.
«Локомотив» создавался, как и все остальные спортивные общества, такие как ЦСКА, «Торпедо», «Спартак» и «Динамо», в СССР. Поэтому глупо говорить о том, что эти цвета и названия принадлежат украинскому клубу. Что дальше? Киевское «Динамо» предъявит претензии московскому?», — сказала Журова.
Депутат считает, что в украинском клубе «действуют в угоду ситуации».
«РБК Спорт» направил запрос в московский «Локомотив».
Киевский «Локомотив» играет в третьей украинской лиге, с момента основания в 1919-м он носил название «Желдор» («Залдор»).
Московский «Локомотив» был основан в 1922 году, сначала команда называлась «Казанка». Спортивное общество «Локомотив» было создано в 1936 году.
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