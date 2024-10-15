От карманника до священника. Самые необычные вакансии в футбольном мире

Казанский «Сокол» разместил вакансию таролога, который будет консультировать игроков и тренеров. «РБК Спорт» собрал список из самых необычных вакансий в футбольных клубах

Фото: Global Look Press

Казанский футбольный клуб «Сокол» разместил вакансию таролога. Объявление опубликовано на портале hh.ru. Таролог должен будет консультировать игроков и тренеров, составлять игрокам индивидуальные прогнозы, проводить групповые сеансы для всей команды, участвовать в подготовке к матчу и поддерживать команду во время него.

В клубе обещают «возможность профессионального роста и развития» и зарплату от 300 тыс. руб. на руки.

Объявление «Сокол» опубликовал после выхода программы «Натальная карта», гостем которой стал футболист Артем Дзюба. В этом выпуске ведущие в том числе рассказали, как разместить игроков на поле согласно их астрологическим данным или «секретную тактику», как отметили в «Соколе».

«РБК Спорт» собрал список из самых необычных вакансий в футбольных клубах в мире

Тренер по броскам из аута

Датский специалист Томас Гроннемарк летом 2018 года стал одним из самых неожиданных приобретений «Ливерпуля». Английский клуб взял на должность специалиста по броскам из аута 42-летнего датчанина. Назначение Гроннемарка, которому принадлежит мировой рекорд по самому длинному броску в 51,33 метра, удивило футбольную общественность.

«Я понимаю, что у меня самая странная работа в мире», — заявил Гроннемарк. По словам датчанина, он является первым специалистом по броскам из аута.

В сезоне 2017/2018 статистика бросков «Ливерпуля» под давлением была третьей худшей в АПЛ с показателем успеха 45,4%. Уже на следующий сезона, когда Гроннемарк работал с командой, подопечные Клоппа заняли второе место в Европе по этому же показателю — 68,4%.

Специалист посещает команду, с которой работает, шесть или семь раз в год и тренирует ее на протяжении от двух до четырех дней. Помимо этого, Гроннемарк проводит видеоанализ матчей.

В «Арсенале» наняли карманников

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета в августе 2024-го года организовал ограбление для своих футболистов. Артета устроил ужин для игроков команды, позвав на него группу воров. Перед карманниками стояла задача незаметно выкрасть кошельки и телефоны из карманов футболистов.

В конце вечера тренер попросил игроков показать свои карманы, и большинство футболистов ничего в них не обнаружили. Артета рассказал, что ситуация была смоделирована для того, чтобы игроки всегда оставались подготовленными и не теряли концентрацию.

Специалист по «истории и идентичности»

«Челси» в 2024-м году нанял специалиста Оуэна Иствуда, который возглавил проект по истории и идентичности, охватывавший весь клуб. Спортивные директора клуба Лоуренс Стюарт и Пол Уинстенли наняли новозеландского специалиста в рамках широкомасштабного проекта по улучшению культуры на «Стэмфорд Бридж» и в «Кобхэме».

В интервью Training Ground Guru в 2022 году Иствуд рассказал, что его специализация заключается в «создании оптимальной среды для соревнований». «Английский институт производительности поделился со мной интересным наблюдением — 70% настроения человека в коллективе зависит от того, в каком окружении он находится».

Кроме того, новозеландец также был нанят Футбольной ассоциацией и работал со сборной Англии во времена правления Гарета Саутгейта.

Тренер по балету

Кит Бесвич, Томми Уилсон, Алекс Степни, Энди Доннелли, Денис Джон и Дорин Эрмитидж.

В 1964 году профессиональную балерину Дорин Эрмитидж пригласили вести занятия с футболистами «Миллуолл». Танцовщица кабаре обучала футболистов английской команды балансу и другим упражнениям.

Оперный певец

Йохан Кройф рассказывал, что во время работы в «Аяксе» предложил привлечь к работе оперного певца Леня дель Ферро, который хорошо разбирается в дыхательных техниках, чтобы игроки «извлекали максимум из каждого вдоха и выдоха».

«Это важно в спорте высокого уровня. И дель Ферро занимался с футболистами в раздевалке. В «Барселону» я привел рефлексотерапевта. Вся энергия тела выходит из ног. Вы нанимаете специалиста подобного профиля, потому что он может привнести что-нибудь новое», — говорил он.

Священник

Преподобная Сара Гиннесс была назначена новым клубным капелланом «Брентфорда». Она оказывает поддержку игрокам, персоналу и болельщикам клуба. Ее роль включает в себя пастырскую и духовную заботу о сообществе «Брентфорда», независимо от вероисповедания.

Также футбольный клуб «Химки» в 2022-м году из-за четырнадцатиматчевой серии без побед приглашал священника на домашний стадион. Священнослужитель посетил раздевалки и футбольное поле, где играет команда. Так в «Химках» намеревались снять «проклятье» на фоне неудачных выступлений.