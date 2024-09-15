«Спартак» из-за автогола сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» со счетом 1:1

Матч завершился со счетом 1:1. Оба гола забили спартаковцы: счет открыл Манфред Угальде на 20-й минуте, но на 37-й Руслан Литвинов срезал мяч в свои ворота. Хозяева завершали встречу в меньшинстве

Фото: Телеграм-канал ФК «Динамо» (Махачкала)

Московский «Спартак» завершил вничью гостевой матч с махачкалинским «Динамо» в восьмом туре РПЛ.

Встреча в Каспийске закончилась со счетом 1:1.

«Красно-белые» открыли счет на 20-й минуте — забил Манфред Угальде. На 37-й минуте Руслан Литвинов отправил мяч в свои ворота.

На 90-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления Хуссема Мрезига.

Символический удар по мячу перед началом матча нанес чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.

«Спартак» с 15 очками занимает пятое место в турнирной таблице, в следующем туре команда Деяна Станковича 22 сентября примет московское «Динамо».

Махачкалинский клуб поднялся на девятое место (9 очков), его следующим соперником будет «Ростов».