«Спартак» из-за автогола сыграл вничью с махачкалинским «Динамо»
Московский «Спартак» завершил вничью гостевой матч с махачкалинским «Динамо» в восьмом туре РПЛ.
Встреча в Каспийске закончилась со счетом 1:1.
«Красно-белые» открыли счет на 20-й минуте — забил Манфред Угальде. На 37-й минуте Руслан Литвинов отправил мяч в свои ворота.
На 90-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления Хуссема Мрезига.
Символический удар по мячу перед началом матча нанес чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.
«Спартак» с 15 очками занимает пятое место в турнирной таблице, в следующем туре команда Деяна Станковича 22 сентября примет московское «Динамо».
Махачкалинский клуб поднялся на девятое место (9 очков), его следующим соперником будет «Ростов».
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