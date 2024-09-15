«Динамо» на 93-й минуте вырвало победу у аутсайдера РПЛ
Московское «Динамо» победило грозненский «Ахмат» в восьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Матч в Москве завершился со счетом 4:2.
Счет на 43-й минуте с пенальти открыл Хорхе Карраскаль, который забил дебютный гол в РПЛ за «бело-голубых». Через пять минут хозяева удвоили преимущество благодаря Константину Тюкавину.
Гости отыгрались благодаря голам Мауро Луны Диале (54-я минута) и Лечи Садулаева (63).
На 69-й минуте ворота «Ахмата» из офсайда поразил Ярослав Гладышев, гол не засчитали. Однако на третьей компенсированной минуте у «Динамо» забил Денис Макаров, а на девятой Лука Гагнидзе установил окончательный счет в матче.
«Динамо» прервало безвыигрышную двухматчевую серию в турнире и занимает четвертое место с 16 очками.
«Ахмат» потерпел пятое поражение в турнире и занимает последнее место, у него пять очков.
В следующем туре «Динамо» 22 сентября сыграет в гостях со «Спартаком», а «Ахмат» 23 сентября примет самарские «Крылья Советов».
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