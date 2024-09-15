«Динамо» упустило преимущество в два мяча, но вырвало победу у «Ахмата»

«Динамо» на 93-й минуте вырвало победу у аутсайдера РПЛ

Матч в Москве завершился со счетом 4:2. «Ахмат» смог отыграться с 0:2, но дважды пропустил в компенсированное время

Константин Тюкавин (Фото: Телеграм-канал ФК «Динамо»)

Московское «Динамо» победило грозненский «Ахмат» в восьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч в Москве завершился со счетом 4:2.

Счет на 43-й минуте с пенальти открыл Хорхе Карраскаль, который забил дебютный гол в РПЛ за «бело-голубых». Через пять минут хозяева удвоили преимущество благодаря Константину Тюкавину.

Гости отыгрались благодаря голам Мауро Луны Диале (54-я минута) и Лечи Садулаева (63).

На 69-й минуте ворота «Ахмата» из офсайда поразил Ярослав Гладышев, гол не засчитали. Однако на третьей компенсированной минуте у «Динамо» забил Денис Макаров, а на девятой Лука Гагнидзе установил окончательный счет в матче.

«Динамо» прервало безвыигрышную двухматчевую серию в турнире и занимает четвертое место с 16 очками.

«Ахмат» потерпел пятое поражение в турнире и занимает последнее место, у него пять очков.

В следующем туре «Динамо» 22 сентября сыграет в гостях со «Спартаком», а «Ахмат» 23 сентября примет самарские «Крылья Советов».