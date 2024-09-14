Полузащитник ЦСКА назвал «женским» футбол в исполнении «Зенита»

Рифат Жемалетдинов после поражения от «Зенита» в матче восьмого тура РПЛ отметил, что футболисты петербургского клуба всегда падают после каждого прикосновения

Рифат Жемалетдинов (справа) (Фото: ФК «Зенит» / ТАСС)

Полузащитник ЦСКА Рифат Жемалетдинов высказал недовольство поведением футболистов «Зенита» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Они всегда так падают после каждого прикосновения. Такой немного женский футбол. Мы бьемся, а они просто падают. И судья на это реагирует и свистит», — цитирует Жемалетдинова «РБ Спорт».

ЦСКА 14 сентября дома уступил «Зениту» со счетом 0:1.

«Зенит» набрал 20 очков и занимает первое место в турнирной таблице. ЦСКА с 13 очками расположился на пятой строчке.

В следующем туре армейцы 21 сентября в гостях встретятся с казанским «Рубином». «Зенит» в тот же день примет воронежский «Факел».