Полузащитник ЦСКА назвал «женским» футбол в исполнении «Зенита»
Полузащитник ЦСКА Рифат Жемалетдинов высказал недовольство поведением футболистов «Зенита» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Они всегда так падают после каждого прикосновения. Такой немного женский футбол. Мы бьемся, а они просто падают. И судья на это реагирует и свистит», — цитирует Жемалетдинова «РБ Спорт».
ЦСКА 14 сентября дома уступил «Зениту» со счетом 0:1.
«Зенит» набрал 20 очков и занимает первое место в турнирной таблице. ЦСКА с 13 очками расположился на пятой строчке.
В следующем туре армейцы 21 сентября в гостях встретятся с казанским «Рубином». «Зенит» в тот же день примет воронежский «Факел».
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