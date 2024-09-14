«Спартак» победил клуб Ларионова и вышел в лидеры КХЛ
Московский «Спартак» обыграл нижегородское «Торпедо» со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Иван Морозов (первая минута), Шейн Принс (9, 12) и Уилл Биттен (37). У проигравших отличились Бобби Линч (36) и Сергей Гончарук (54).
«Спартак» с девятью очками возглавил турнирную таблицу Западной конференции и всей КХЛ, «Торпедо» набрало пять очков и расположилось на шестой строчке на Западе.
В следующем матче «Спартак» 21 сентября в гостях сыграет с новосибирской «Сибирью», подопечные Игоря Ларионова 16 сентября на выезде сыграют с «Сочи».
Другие результаты дня:
«Ак Барс» (Казань) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:0;
«Северсталь» (Череповец) — ЦСКА (Москва) — 4:2;
«Сочи» — «Трактор» (Челябинск) — 1:4;
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:0.
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