«Спартак» победил «Торпедо» и вышел в лидеры КХЛ

«Спартак» победил клуб Ларионова и вышел в лидеры КХЛ

«Красно-белые» обыграли «Торпедо» со счетом 4:2. Это четвертая победа «Спартака» в пяти матчах сезона

Игроки «Спартака» (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Московский «Спартак» обыграл нижегородское «Торпедо» со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Иван Морозов (первая минута), Шейн Принс (9, 12) и Уилл Биттен (37). У проигравших отличились Бобби Линч (36) и Сергей Гончарук (54).

«Спартак» с девятью очками возглавил турнирную таблицу Западной конференции и всей КХЛ, «Торпедо» набрало пять очков и расположилось на шестой строчке на Западе.

В следующем матче «Спартак» 21 сентября в гостях сыграет с новосибирской «Сибирью», подопечные Игоря Ларионова 16 сентября на выезде сыграют с «Сочи».

Другие результаты дня:

«Ак Барс» (Казань) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:0;

«Северсталь» (Череповец) — ЦСКА (Москва) — 4:2;

«Сочи» — «Трактор» (Челябинск) — 1:4;

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:0.