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Экс‑игрок «Барселоны» назвал новичка «Локомотива» объектом насмешек

Футболист Корнеев: в Испании «просто ржут» над новичком «Локомотива» Монтесом
Игорь Корнеев заявил, что его удивил трансфер мексиканца Сесара Монтеса из «Альмерии» в «Локомотив», ведь тот является очень слабым защитником
Сесар Монтес
Сесар Монтес (Фото: Omar Vega / Getty Images)

Мексиканский новичок «Локомотив» Сесар Монтес является слабым защитником, над которым в Испании смелись, заявил «Матч ТВ» экс-футболист «Барселоны» и сборной России Игорь Корнеев.

«Локомотив» 12 сентября объявил о переходе Монтеса из «Альмерии». В Испании 27-летний защитник также играл за «Эспаньол».

По словам Корнеева, его очень удивил этот трансфер. «Очень хорошо знаю этого защитника, в свое время «Эспаньол» его подписал за €9 млн, он практически все игры сыграл, они вылетели во вторую лигу. Каким‑то образом «Альмерия» его приобрела за €14 млн, и они вылетели», — сказал Корнеев.

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Сесар Монтес

Корнеев отметил, что Монтес является одним из самых слабых защитников, которые сейчас были на рынке. «Давайте понаблюдаем за ним на поле, но в Испании просто ржут», — заключил он.

На счету защитника 48 матчей за национальную команду Мексики, в которых он забил один мяч. Монтес в последних матчах национальной команды в Кубке Америки выходил с капитанской повязкой. Защитник дважды выигрывал Золотой кубок КОНКАКАФ (2019, 2023), а также стал обладателем бронзовой медали Олимпийских игр в Токио.

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