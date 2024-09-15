Александр Медведев — о двойных премиях за матч с ЦСКА: это досужие выдумки

В «Зените» ответили на сообщения о премиях по ₽5 млн за победу над ЦСКА

Телеграм-канал «Мутко против» ранее сообщил, что игроки «Зенита» получат по €50 тыс. за победу над ЦСКА, но в петербургском клубе назвали это выдумками

Фото: Официальный сайт ФК «‎Зенит» (fc-zenit.ru)

Футболистам «Зенита» не платили двойные премиальные за победу над ЦСКА в восьмом туре РПЛ, заявил Sport24 председатель правления петербургского клуба Александр Медведев.

«Зенит» 14 сентября победил в Москве ЦСКА со счетом 1:0. В воскресенье телеграм-канал «Мутко против» написал, что игроки «Зенита» получат не стандартные премиальные €25 тыс., а вдвое больше (порядка 5 млн руб. по текущему курсу).

«Информация про двойные премиальные футболистам «Зенита» за победу над ЦСКА — досужие выдумки», — сказал Медведев.

«Зенит» с 20 очками лидирует в турнирной таблице, ЦСКА с 13 очками занимает шестое место.

В следующем туре 21 сентября соперником петербургского клуба станет воронежский «Факел».