В «Зените» ответили на сообщения о премиях по ₽5 млн за победу над ЦСКА
Футболистам «Зенита» не платили двойные премиальные за победу над ЦСКА в восьмом туре РПЛ, заявил Sport24 председатель правления петербургского клуба Александр Медведев.
«Зенит» 14 сентября победил в Москве ЦСКА со счетом 1:0. В воскресенье телеграм-канал «Мутко против» написал, что игроки «Зенита» получат не стандартные премиальные €25 тыс., а вдвое больше (порядка 5 млн руб. по текущему курсу).
«Информация про двойные премиальные футболистам «Зенита» за победу над ЦСКА — досужие выдумки», — сказал Медведев.
«Зенит» с 20 очками лидирует в турнирной таблице, ЦСКА с 13 очками занимает шестое место.
В следующем туре 21 сентября соперником петербургского клуба станет воронежский «Факел».
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