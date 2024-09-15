 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Спорт ,  
0 

УЕФА пригрозил сборной Англии отстранением от домашнего Евро

УЕФА пригрозил Англии отстранением от Евро за вмешательство властей в футбол
Правительство Риши Сунака не успело провести закон о новом регуляторе, который сможет влиять на деятельность клубов в пяти лигах, но лейбористы планируют его принять. Из-за этого УЕФА предостерег власти от вмешательства в футбол
Фото: Stu Forster / Getty Images
Фото: Stu Forster / Getty Images

Генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис предупредил правительство Великобритании о риске отстранения сборной Англии от домашнего чемпионата Европы 2028 года из-за планов создать Независимый футбольный регулятор (IFR) для пяти мужских профессиональных лиг. Об этом сообщают The Times и The Athletic.

Законопроект был внесен правительством Риши Сунака еще в марте, но его не успели принять из-за досрочных выборов. Однако в планах лейбористов он уже есть. Как заявлено в законопроекте, его главные цели — финансовая устойчивость отдельных клубов и английского футбола в целом, а также защита традиционных особенностей английского футбола, важных для болельщиков.

IFR, как отмечает The Athletic, сможет предотвращать переход клубов в такие «отколовшиеся» турниры, как европейская Суперлига, усложнять проверку владельцев и руководителей клубов и влиять на распределение финансов между Премьер-лигой и Английской футбольной лигой (EFL).

В своем письме министру по культуре, СМИ и спорту Лизе Нэнди Теодоридис напомнил, что независимость футбола является «фундаментальным требованием» и не должно быть никакого вмешательства в управление футболом со стороны правительства.

Дюков допустил решение УЕФА о возвращении России в конце сентября
Спорт
Александр Дюков

В случае санкций английские клубы не смогут участвовать в Лиге чемпионов и других соревнованиях УЕФА, а национальная сборная — в чемпионате Европы.

В министерстве по делам культуры, СМИ и спорту при этом считают, что из-за IFR угрозы отстранения сборной нет. «Законопроект об управлении футболом создаст нового независимого футбольного регулятора, который вернет болельщиков в центр игры и решит фундаментальные проблемы управления», — заявили в ведомстве агентству PA.

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

В России активно распространяется коронавирус с новой мутацией

ЦБ повысил ключевую ставку до 19%

Путин назначил телеведущую Ираду Зейналову послом на Маврикий

Орбан заявил, что у него в рукаве есть козыри для мира на Украине

Как подорожает ипотека после повышения ключевой ставки

Власти Москвы объяснили направления на проверку фертильности

Туристка отсудила у МВД полмиллиона за срыв поездки в Таиланд

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол УЕФА сборная Англии по футболу Чемпионат Европы по футболу

Материалы по теме
Украинцы потребовали от УЕФА снять с их матча работавшего в России судью
Спорт
РФС договорился с УЕФА о проведении матчей Кубка в одно время с ЛЧ
Спорт
Сборная России прилетела в Москву из Ханоя после отмены матча с Таиландом
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 14 сентября
EUR ЦБ: 100,8 (+0,41) Инвестиции, 13 сен, 17:50 Курс доллара на 14 сентября
USD ЦБ: 90,93 (-0,18) Инвестиции, 13 сен, 17:50
Захарова предупредила об ответе на санкции США против российских СМИПолитика, 13:21
Минобороны заявило о сбитом МиГ-29 и двух Су-27 УкраиныПолитика, 13:20
УЕФА пригрозил сборной Англии отстранением от домашнего ЕвроСпорт, 13:19
Захарова предложила оценивать не слова Зеленского, а «главных игроков»Политика, 12:58
Ту-95 отработали учебный удар во время полета в море у АляскиПолитика, 12:39
Месси оформил победный дубль в первом матче за два месяцаСпорт, 12:35
Йеменские хуситы заявили об ударе по Тель-Авиву гиперзвуковой ракетойПолитика, 12:33
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Экс-глава ЦРУ заявил об угрозе Черноморскому флоту из-за ядерного оружияПолитика, 12:31
The Times рассказала, какие данные нужны Киеву для ударов Storm ShadowПолитика, 12:23
Минобороны заявило об уничтожении эшелона с иностранным вооружением ВСУПолитика, 12:22
Сбитый дрон повредил кровлю промышленного предприятия под БелгородомПолитика, 12:16
Ефимов рассказал о реорганизации двух участков в районе ИвановскоеГород, 12:08
Посол назвал сроки начала работы платежной системы «Мир» в ИранеФинансы, 11:57
Неизвестные попытались ослепить экипаж лайнера, вылетевшего из ПетербургаОбщество, 11:48