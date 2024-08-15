Рублев вышел в третий круг турнира «Мастерс» в Цинциннати
Вторая ракетка России Андрей Рублев стартовал с победы на турнире серии «Мастерс» в американском Цинциннати с призовым фондом почти $6,8 млн.
Рублев как шестой сеяный начал выступление со второго раунда, в котором обыграл китайца Чжан Чжичжэня (44-й в рейтинге) со счетом 6:4, 6:3.
Россиянин выиграл у китайца все три матча за карьеру.
Рублев поднялся на шестое место в чемпионской гонке ATP, опередив Новака Джоковича.
Соперником Рублева в 1/8 финала будет француз Артюр Фис (24-й) или американец Брендон Накасима (49-й).
На предыдущем турнире серии «Мастерс» в Монреале Рублев дошел до финала, где уступил австралийцу Алексею Попырину.
В этом сезоне на счету Рублева победы на турнире в Гонконге и «Мастерс» в Мадриде.
Победитель турнира в Цинциннати получит 1 тыс. рейтинговых очков и более $1 млн призовых.
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