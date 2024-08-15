Рублев победил китайца на старте турнира «Мастерс» в Цинциннати

Рублев вышел в третий круг турнира «Мастерс» в Цинциннати

Андрей Рублев обыграл Чжан Чжичжэня со счетом 6:4, 6:3 и единственный из россиян продолжит выступление на турнире

Андрей Рублев (Фото: Minas Panagiotakis / Getty Images)

Вторая ракетка России Андрей Рублев стартовал с победы на турнире серии «Мастерс» в американском Цинциннати с призовым фондом почти $6,8 млн.

Рублев как шестой сеяный начал выступление со второго раунда, в котором обыграл китайца Чжан Чжичжэня (44-й в рейтинге) со счетом 6:4, 6:3.

Россиянин выиграл у китайца все три матча за карьеру.

Рублев поднялся на шестое место в чемпионской гонке ATP, опередив Новака Джоковича.

Соперником Рублева в 1/8 финала будет француз Артюр Фис (24-й) или американец Брендон Накасима (49-й).

На предыдущем турнире серии «Мастерс» в Монреале Рублев дошел до финала, где уступил австралийцу Алексею Попырину.

В этом сезоне на счету Рублева победы на турнире в Гонконге и «Мастерс» в Мадриде.

Победитель турнира в Цинциннати получит 1 тыс. рейтинговых очков и более $1 млн призовых.