Шнайдер уверенно победила американку на турнире WTA в Цинциннати
Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в 1/8 финала турнира WTA-1000 в американском Цинциннати с призовым фондом более $3,2 млн.
В матче второго круга Шнайдер, 20-я ракетка мира, победила американку Эшлин Крюгер (65-я) со счетом 7:5, 6:0.
Следующей соперницей Шнайдер будет канадка Лейла Фернандес (27-я), которая обыграла выступающую за Казахстан Елену Рыбакину (4-я) — 3:6, 7:6 (7:3), 6:4.
Шнайдер на Олимпиаде в Париже выиграла серебро в парном разряде с Миррой Андреевой.
Соревнования категории 1000 — вторые по престижности после «Большого шлема» и Итогового турнира.
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