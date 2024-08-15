 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Шнайдер уверенно победила американку на турнире WTA в Цинциннати

Шнайдер c «баранкой» победила американку Крюгер на турнире WTA в Цинциннати
Россиянка со счетом 7:5, 6:0 обыграла Эшлин Крюгер и за выход в четвертьфинал поспорит с канадкой Лейлой Фернандес
Диана Шнайдер
Диана Шнайдер (Фото: Vaughn Ridley / Getty Images)

Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в 1/8 финала турнира WTA-1000 в американском Цинциннати с призовым фондом более $3,2 млн.

В матче второго круга Шнайдер, 20-я ракетка мира, победила американку Эшлин Крюгер (65-я) со счетом 7:5, 6:0.

Следующей соперницей Шнайдер будет канадка Лейла Фернандес (27-я), которая обыграла выступающую за Казахстан Елену Рыбакину (4-я) — 3:6, 7:6 (7:3), 6:4.

Хачанов проиграл Звереву на турнире «Мастерс» в Цинциннати
Спорт
Карен Хачанов

Шнайдер на Олимпиаде в Париже выиграла серебро в парном разряде с Миррой Андреевой.

Соревнования категории 1000 — вторые по престижности после «Большого шлема» и Итогового турнира.
 

В МВД назвали огромным дефицит личного состава

Курские власти назвали фейками вакансии для рабочих на рытье окопов

Вдова Навального показала заключение СК о причинах его смерти

Прокурор Москвы Денис Попов уйдет в отставку

В Минспорте исключили выход России из МОК

Читайте форум РБК-Крипто в Telegram

Цены на золото резко упали после выхода макростатистики по США

Посол Израиля в России назвала условие для мира с палестинцами

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
теннис Диана Шнайдер WTA
Материалы по теме
Шнайдер нанесла китайской теннисистке рекордное 22-е поражение подряд
Спорт
Шнайдер впервые в карьере вошла в топ-20 рейтинга WTA
Спорт
Российская теннисистка объявила о получении гражданства Армении
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 августа
EUR ЦБ: 98,32 (-1,99) Инвестиции, 17:35 Курс доллара на 16 августа
USD ЦБ: 88,8 (-1,21) Инвестиции, 17:35
Ректор Колумбийского университета уволилась после пропалестинских акцийПолитика, 21:49
Шнайдер уверенно победила американку на турнире WTA в ЦинциннатиСпорт, 21:35
В США сообщили о пяти обвиняемых по делу о смерти Мэттью ПерриОбщество, 21:34
L'Equipe узнала о пропуске Головиным первого матча чемпионата ФранцииСпорт, 21:17
Президент Палестины заявил о намерении посетить сектор ГазаПолитика, 21:07
«Тоттенхэм» отстранил футболиста за видео с веселящим газомСпорт, 20:59
МЧС показало кадры эвакуации людей из Курской областиПолитика, 20:59
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 20:56
Курские власти допустили введение дистанционного обучения в школахПолитика, 20:52
Премьер Грузии назвал предполагаемую дату вступления страны в ЕвросоюзПолитика, 20:44
Алаудинов заявил об отражении «Ахматом» атаки ВСУ в Курской областиПолитика, 20:43
Какие аспекты своей атаки в Курской области Киев обсуждал с ЗападомПолитика, 20:43
Футболист сборной Египта под наркотиками насмерть сбил полицейскогоСпорт, 20:32
Более 40 объектов образования получили повреждения в Курской областиПолитика, 20:25