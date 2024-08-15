Шнайдер c «баранкой» победила американку Крюгер на турнире WTA в Цинциннати

Шнайдер уверенно победила американку на турнире WTA в Цинциннати

Россиянка со счетом 7:5, 6:0 обыграла Эшлин Крюгер и за выход в четвертьфинал поспорит с канадкой Лейлой Фернандес

Диана Шнайдер (Фото: Vaughn Ridley / Getty Images)

Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в 1/8 финала турнира WTA-1000 в американском Цинциннати с призовым фондом более $3,2 млн.

В матче второго круга Шнайдер, 20-я ракетка мира, победила американку Эшлин Крюгер (65-я) со счетом 7:5, 6:0.

Следующей соперницей Шнайдер будет канадка Лейла Фернандес (27-я), которая обыграла выступающую за Казахстан Елену Рыбакину (4-я) — 3:6, 7:6 (7:3), 6:4.

Шнайдер на Олимпиаде в Париже выиграла серебро в парном разряде с Миррой Андреевой.

Соревнования категории 1000 — вторые по престижности после «Большого шлема» и Итогового турнира.

