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L'Equipe узнала о пропуске Головиным первого матча чемпионата Франции

L'Equipe: Александр Головин из-за травмы пропустит старт чемпионата Франции
«Монако» начнет сезон матчем с «Сент-Этьеном» 17 августа. У Александра Головина травма лодыжки
Александр Головин
Александр Головин (Фото: Sebastian Widmann / Getty Images)

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит матч первого тура чемпионата Франции с «Сент-Этьеном», сообщила L'Equipe.

Матч «Монако» — «Сент-Этьен» пройдет 17 августа.

В «Монако» сообщили о травме Головина 7 августа. Агент футболиста Александр Клюев рассказал, что россиянин получил повреждение лодыжки на тренировке.

В понедельник Головин не сыграл в товарищеском матче с «Барселоной».

Головин пропустит матч с «Барселоной» из-за травмы
Спорт
Александр Головин

В межсезонье российский футболист сменил номер на десятый и выходил в товарищеском матче с австрийским «Штурмом» с капитанской повязкой.

В прошлом сезоне Головина признали лучшим игроком команды, он забил шесть голов в 27 матчах.

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Анна Сатдинова
Футбол ФК Монако Александр Головин
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