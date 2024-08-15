L'Equipe узнала о пропуске Головиным первого матча чемпионата Франции
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит матч первого тура чемпионата Франции с «Сент-Этьеном», сообщила L'Equipe.
Матч «Монако» — «Сент-Этьен» пройдет 17 августа.
В «Монако» сообщили о травме Головина 7 августа. Агент футболиста Александр Клюев рассказал, что россиянин получил повреждение лодыжки на тренировке.
В понедельник Головин не сыграл в товарищеском матче с «Барселоной».
В межсезонье российский футболист сменил номер на десятый и выходил в товарищеском матче с австрийским «Штурмом» с капитанской повязкой.
В прошлом сезоне Головина признали лучшим игроком команды, он забил шесть голов в 27 матчах.
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