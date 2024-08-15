L'Equipe узнала о пропуске Головиным первого матча чемпионата Франции

«Монако» начнет сезон матчем с «Сент-Этьеном» 17 августа. У Александра Головина травма лодыжки

Александр Головин (Фото: Sebastian Widmann / Getty Images)

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит матч первого тура чемпионата Франции с «Сент-Этьеном», сообщила L'Equipe.

Матч «Монако» — «Сент-Этьен» пройдет 17 августа.

В «Монако» сообщили о травме Головина 7 августа. Агент футболиста Александр Клюев рассказал, что россиянин получил повреждение лодыжки на тренировке.

В понедельник Головин не сыграл в товарищеском матче с «Барселоной».

В межсезонье российский футболист сменил номер на десятый и выходил в товарищеском матче с австрийским «Штурмом» с капитанской повязкой.

В прошлом сезоне Головина признали лучшим игроком команды, он забил шесть голов в 27 матчах.