Головин пропустит матч с «Барселоной» из-за травмы
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не сыграет в товарищеском матче с «Барселоной» в понедельник, 12 августа, из-за травмы правой лодыжки. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
О травме Головина в клубе сообщили 7 августа. По словам агента футболиста Александра Клюева, россиянин получил повреждение на тренировке.
Головин в прошлом сезоне в 27 матчах забил шесть мячей и сделал шесть результативных передач, его признали лучшим игроком команды.
В межсезонье россиянин сменил номер на десятый.
Первый матч в чемпионате Франции «Монако» проведет 17 августа против «Сент-Этьена».
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