Головин пропустит матч с «Барселоной» из-за травмы

Полузащитник «Монако» Головин не сыграет с «Барселоной» из-за травмы

Полузащитник получил травму правой лодыжки на тренировке. «Монако» проведет гостевую встречу с «Барселоной» в понедельник

Александр Головин (Фото: Alexander Scheuber / Getty Images)

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не сыграет в товарищеском матче с «Барселоной» в понедельник, 12 августа, из-за травмы правой лодыжки. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

О травме Головина в клубе сообщили 7 августа. По словам агента футболиста Александра Клюева, россиянин получил повреждение на тренировке.

Головин в прошлом сезоне в 27 матчах забил шесть мячей и сделал шесть результативных передач, его признали лучшим игроком команды.

В межсезонье россиянин сменил номер на десятый.

Первый матч в чемпионате Франции «Монако» проведет 17 августа против «Сент-Этьена».