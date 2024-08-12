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Головин пропустит матч с «Барселоной» из-за травмы

Полузащитник «Монако» Головин не сыграет с «Барселоной» из-за травмы
Полузащитник получил травму правой лодыжки на тренировке. «Монако» проведет гостевую встречу с «Барселоной» в понедельник
Александр Головин
Александр Головин (Фото: Alexander Scheuber / Getty Images)

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не сыграет в товарищеском матче с «Барселоной» в понедельник, 12 августа, из-за травмы правой лодыжки. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

О травме Головина в клубе сообщили 7 августа. По словам агента футболиста Александра Клюева, россиянин получил повреждение на тренировке.

Головин в прошлом сезоне в 27 матчах забил шесть мячей и сделал шесть результативных передач, его признали лучшим игроком команды.

Александру Головину в «Монако» поменяли номер на десятку
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Александр Головин

В межсезонье россиянин сменил номер на десятый.

Первый матч в чемпионате Франции «Монако» проведет 17 августа против «Сент-Этьена».

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Анна Сатдинова
Футбол Александр Головин ФК Монако ФК Барселона
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