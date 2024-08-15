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«Тоттенхэм» отстранил футболиста за видео с веселящим газом

«Тоттенхэм» отстранил футболиста Биссума за видео с веселящим газом
Ив Биссума сам опубликовал в соцсети видео, на котором вдыхает закись азота. Позднее он извинился, но в клубе его отстранили, а тренер сказал, что Биссума еще должен вернуть доверие команды
Ив Биссума
Ив Биссума (Фото: Ryan Pierse / Getty Images)

Полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Мали Ив Биссума, опубликовавший видео с вдыханием закиси азота (веселящего газа), отстранен на первый матч нового сезона Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает AP.

Биссума 11 августа опубликовал видео в Snapchat, на котором он делает вдох из воздушного шарика. Позднее футболист назвал свое поведение безрассудным и принес извинения. «Тоттенхэм» начал внутреннее расследование.

Биссума пропустит матч с «Лестером» в первом туре АПЛ 19 августа.

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу заявил в четверг, что Биссума еще предстоит вернуть доверие команды.

Футболист «Тоттенхэма» извинился за употребление веселящего газа
Спорт
Ив Биссума

Закись азота используется в медицине для анестезии, но может вызывать состояние опьянения и приступы смеха. В Великобритании хранение закиси азота в рекреационных целях может наказываться двухлетним тюремным заключением.

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Анна Сатдинова
Футбол Английская премьер-лига (АПЛ) Тоттенхэм
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