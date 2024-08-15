«Тоттенхэм» отстранил футболиста за видео с веселящим газом
Полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Мали Ив Биссума, опубликовавший видео с вдыханием закиси азота (веселящего газа), отстранен на первый матч нового сезона Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает AP.
Биссума 11 августа опубликовал видео в Snapchat, на котором он делает вдох из воздушного шарика. Позднее футболист назвал свое поведение безрассудным и принес извинения. «Тоттенхэм» начал внутреннее расследование.
Биссума пропустит матч с «Лестером» в первом туре АПЛ 19 августа.
Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу заявил в четверг, что Биссума еще предстоит вернуть доверие команды.
Закись азота используется в медицине для анестезии, но может вызывать состояние опьянения и приступы смеха. В Великобритании хранение закиси азота в рекреационных целях может наказываться двухлетним тюремным заключением.
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