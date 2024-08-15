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Даниил Медведев впервые за семь лет трижды подряд проиграл на харде

Хард — любимое покрытие российского теннисиста. На нем он завоевал 18 из 20 титулов
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Global Look Press)

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл чеху Иржи Легечке со счетом 7:6 (7:2), 6:4 во втором круге турнира ATP серии «Мастерс» в Цинциннати.

Игра продолжалась 1 час 40 минут. По ходу встречи Медведев накричал на 22-летнего соперника на французском языке с использованием нецензурной лексики. Судья знала французский и наказала его предупреждением.

Турнир проходит на харде, любимом для 28-летнего россиянина покрытии. Медведев впервые с 2017 года проиграл на харде три матча подряд.

Он побеждал на харде в 75%: завоевал на нем 18 из 20 титулов, 33 финалов с его участием из 38 проходили на этом покрытии.

Россиянин занимает 5-е место в рейтинге ATP. В 2022 году на протяжении 16 недель являлся первой ракеткой мира. Шесть раз доходил до финалов турниров «Большого шлема» (все турниры проводились на харде), одержав одну победу — на US Open в 2021 году.

Легечка занимает 35-й место в рейтинге. В его активе один титул на турнирах ATP. В серии «Большого шлема» не проходил дальше четвертьфинала.

Турнир завершится 19 августа. Призовой фонд составил $6,8 млн. Действующим чемпионом является серб Новак Джокович, снявшийся с турнира в связи с победой на Олимпиаде. Из россиян только Медведев (2019 год) выигрывал «Мастерс» в Цинциннати.

Серия «Мастерс» уступает по значимости только «Большому шлему» и Итоговому турниру ATP.

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Даниил Медведев

теннисист
11 февраля 1996 года
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