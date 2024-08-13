Аргентинский форвард ЦСКА перешел в турецкий клуб

Адольфо Гайч будет выступать за «Антальяспор» на правах аренды до конца сезона-2024/25

Адольфо Гайч (Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press)

Аргентинский нападающий ЦСКА Адольфо Гайч перешел в турецкий «Антальяспор». Об этом сообщается в телеграм-канале московского клуба.

25-летний форвард взят в аренду до конца сезона с правом выкупа.

Прошлый сезон Гайч также провел в Турции. В «Ризеспоре» он в 35 матчах забил 11 голов и сделал одну голевую передачу.

Гайч стал футболистом ЦСКА в августе 2020 года. Футболист провел 37 матчей в составе ЦСКА во всех турнирах, забил три гола и сделал четыре результативные передачи.

Контракт ЦСКА с аргентинским нападающим действует до лета 2026 года.