Аргентинский форвард ЦСКА перешел в турецкий клуб
Аргентинский нападающий ЦСКА Адольфо Гайч перешел в турецкий «Антальяспор». Об этом сообщается в телеграм-канале московского клуба.
25-летний форвард взят в аренду до конца сезона с правом выкупа.
Прошлый сезон Гайч также провел в Турции. В «Ризеспоре» он в 35 матчах забил 11 голов и сделал одну голевую передачу.
Гайч стал футболистом ЦСКА в августе 2020 года. Футболист провел 37 матчей в составе ЦСКА во всех турнирах, забил три гола и сделал четыре результативные передачи.
Контракт ЦСКА с аргентинским нападающим действует до лета 2026 года.
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