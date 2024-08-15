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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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CAS отказался вернуть серебро Олимпиады отстраненному за лишний вес борцу

CAS отказался вернуть серебро Олимпиады отстраненной за лишний вес борцу Пхогат
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Винеш Пхогат не смогла уложиться в вес перед финальной схваткой Олимпиады с американкой и вообще осталась без медали. Она попросила CAS присудить ей серебро, но ее апелляцию отклонили
Винеш Пхогат
Винеш Пхогат (Фото: David Ramos / Getty Images)

Борец из Индии Винеш Пхогат не смогла добиться в Спортивном арбитражном суде (CAS) присуждения ей серебряной медали Олимпиады в весовой категории до 50 кг после того, как ее дисквалифицировали за проваленное взвешивание. Об этом сообщается на сайте суда.

Пхогат весила на 100 г больше положенного перед схваткой за золото с американкой Сарой Хильдебрандт 7 августа, была дисквалифицирована и осталась без медали.

Проигравшая Пхогат кубинка Юснейлис Гусман выступила вместо нее в финале, но уступила американке.

Пхогат в своей апелляции в CAS просила присудить серебро и ей, но получила отказ.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди после отстранения Пхогат назвал ее «гордостью страны и источником вдохновения для каждого индийца».

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Пхогат — двукратный бронзовый призер чемпионатов мира (2019, 2022), чемпионка Азии (2021) и трехкратная победительница Игр Содружества.

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Анна Сатдинова
Олимпиада-2024 спортивная борьба Индия
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