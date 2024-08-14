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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Участника Олимпиады отстранили за «шокирующие» посты в адрес Израиля

Участника Олимпиады из Франции отстранили за «шокирующие» посты в адрес Израиля
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Бегун Мухаммад Абдалла Кунта был отстранен Федерацией легкой атлетики Франции. Министр спорта страны Амели Удеа-Кастера назвала комментарии Кунта «столь же шокирующими, сколь и неприемлемыми»
Мухаммад Абдалла Кунта
Мухаммад Абдалла Кунта (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Федерация легкой атлетики Франции отстранила бегуна Мухаммада Абдаллу Кунта, который участвовал в Олимпийских играх в Париже, за публикацию в своих соцсетях оскорбительных постов в адрес Израиля. Об этом сообщила газета Ouest-France.

Министр спорта, Олимпийских и Паралимпийских игр Франции Амели Удеа-Кастера назвала комментарии Кунта «столь же шокирующими, сколь и неприемлемыми». Андре Жиро, глава Федерации легкой атлетики Франции, обратился в прокуратуру.

29-летний Кунта, специализирующийся в беге на 400 м, в период с 2021 года по август 2024-го публиковал в соцсети Х (бывший Twitter) различные посты, в которых разжигал ненависть к Израилю и сравнивал израильтян с «детоубийцами».

Незадолго до своего отстранения Кунта извинился за эти посты. «Людям было весело копаться в моих твитах и вырывать некоторые мои комментарии из контекста, создавая мне антибелую, антифранцузскую и антисемитскую репутацию. Я искренне извиняюсь, если люди почувствовали себя оскорбленными. Я против геноцида и любой формы расизма или несправедливости, и я не думаю, что мне нужно доказывать, как сильно я люблю свою страну», — сказал спортсмен.

На Олимпиаде в Париже Кунта бежал в эстафете 4х400 м и в смешанной эстафете 4х400 м, где сборные Франции остались без медалей.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
легкая атлетика Франция Израиль Олимпиада-2024 отстранение спортсменов
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