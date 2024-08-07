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В РФС сообщили о согласовании с ФИФА двух матчей сборной в сентябре

В РФС не стали называть соперников, отметив, что не хотят раскрывать дополнительные детали до окончательного подписания договоров
Главный тренер сборной России Валерий Карпин
Главный тренер сборной России Валерий Карпин (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Сборная России по футболу проведет два гостевых матча в сентябре. Об этом генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил «РИА Новости».

«Есть договоренность с рядом сборных о проведении матчей сборной в сентябре. Эти матчи согласованы с ФИФА и УЕФА», — рассказал генсек. — Это будут выездные матчи».

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что сборная России в сентябре в международную паузу сыграет во Вьетнаме с национальной командой этой страны и командой Таиланда. Митрофанов не стал называть соперников, отметив, что не хочет раскрывать дополнительные детали до окончательного подписания договоров.

Национальные команды России и футбольные клубы с февраля отстранены от участия в международных турнирах.

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Руслан Алиев
Российский футбольный союз (РФС) сборная России сборная России по футболу УЕФА ФИФА
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