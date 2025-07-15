Сафонов заявил, что тяжело перенес поражение ПСЖ в финале клубного ЧМ

Российский голкипер отметил, что за последний год в ПСЖ уже «успел подзабыть горечь поражения», но из негативного опыта тоже важно извлекать уроки

Матвей Сафонов (Фото: Elyxandro Cegarra / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Поражение в финале клубного чемпионата мира станет для футболистов «Пари Сен-Жермен» напоминанием о том, что победы не приходят сами собой. Об этом в своем телеграм-канале заявил российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов.

ПСЖ, который в прошлом сезоне выиграл чемпионат и Кубок Франции, а также Лигу чемпионов, в финале клубного ЧМ уступил «Челси» со счетом 0:3.

«Завершать турнир поражением в финале — всегда тяжело. Честно говоря, за последний год я уже успел подзабыть, что такое горечь поражения. Тем не менее даже из негативного опыта важно извлекать уроки. Надеюсь, это поражение станет для нас напоминанием о том, что победы не приходят сами собой — за ними стоит ежедневная работа», — написал Сафонов.

По словам Сафонова, он провел отличный первый сезон в Европе. «Трофеи, яркие эмоции, новые знакомства и колоссальный опыт. Конечно, хочется получать больше игрового времени — и это как раз то, на что я сам могу влиять своей работой. Несмотря на предстоящий отпуск, мысленно я уже готовлюсь к новому сезону, а через пару недель вернусь и продолжу работу на поле», — добавил голкипер, который не сыграл на клубном ЧМ ни одной встречи.

Россиянин, перешедший в ПСЖ летом 2024 года из «Краснодара», в общей сложности провел 17 матчей за парижский клуб.