Сафонов заявил, что тяжело перенес поражение ПСЖ в финале клубного ЧМ
Поражение в финале клубного чемпионата мира станет для футболистов «Пари Сен-Жермен» напоминанием о том, что победы не приходят сами собой. Об этом в своем телеграм-канале заявил российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов.
ПСЖ, который в прошлом сезоне выиграл чемпионат и Кубок Франции, а также Лигу чемпионов, в финале клубного ЧМ уступил «Челси» со счетом 0:3.
«Завершать турнир поражением в финале — всегда тяжело. Честно говоря, за последний год я уже успел подзабыть, что такое горечь поражения. Тем не менее даже из негативного опыта важно извлекать уроки. Надеюсь, это поражение станет для нас напоминанием о том, что победы не приходят сами собой — за ними стоит ежедневная работа», — написал Сафонов.
По словам Сафонова, он провел отличный первый сезон в Европе. «Трофеи, яркие эмоции, новые знакомства и колоссальный опыт. Конечно, хочется получать больше игрового времени — и это как раз то, на что я сам могу влиять своей работой. Несмотря на предстоящий отпуск, мысленно я уже готовлюсь к новому сезону, а через пару недель вернусь и продолжу работу на поле», — добавил голкипер, который не сыграл на клубном ЧМ ни одной встречи.
Россиянин, перешедший в ПСЖ летом 2024 года из «Краснодара», в общей сложности провел 17 матчей за парижский клуб.
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