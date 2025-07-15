Тарасова оценила отказ фигуристке Жилиной в переходе в Азербайджан

Тарасова об отказе Жилиной в переходе в Азербайджан: не страшно, подождет годик

Заслуженный тренер СССР заявила, что российская фигуристка спокойно «подождет годик», если так хочет выступать за новую сборную

Татьяна Тарасова (Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Global Look Press)

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не видит ничего страшного в том, что совет Международного союза конькобежцев (ISU) отказал российской фигуристке Веронике Жилиной в предоставлении спортивного гражданства Азербайджана. Об этом она заявила «Матч ТВ».

О решение ISU по поводу Жилиной стало известно 15 июля.

«Не все же сразу. Я вот не помню, чтобы люди после получения паспорта сразу получали новое спортивное гражданство и выступали так быстро. <...> Если она так хочет выступать за Азербайджан, ничего страшного, подождет годик», — сказала Тарасова.

Тренер также отметила, что в России на Жилину было потрачено много денег. «Поймите, когда она выступала за Россию, ей предоставлялся зал, тренер и так далее. За эти годы на такого ребенка, как она, были потрачены миллионы», — добавила Тарасова.

По словам Жилиной, она очень расстроена решением ISU. «Я жила этой мечтой, я готовилась, руки не опускаю, буду ждать, когда меня отпустят. С учетом, что это будет уже третий сезон, когда я не выступаю и вынуждена пропустить. Думаю, что все понимают, как это тяжело морально для любого спортсмена», — сказала Жилина Metaratings.

17-летняя Жилина, подопечная двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, последние два сезона почти не выступала из-за проблем со здоровьем.

В мае Жилина сообщила, что получила паспорт Азербайджана. При этом Федерация фигурного катания на коньках России не разрешила фигуристке выступать за новую страну. Максимальный срок карантина может составить два года.

Жилина является серебряным призером юниорского чемпионата России (2023), становилась победительницей финала Гран-при России среди юниоров (2023).