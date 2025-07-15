UOL узнал о планах «Зенита» купить лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
Петербургский «Зенит» планирует купить нападающего «Крузейро» Кайо Жорже. Об этом сообщает бразильский портал UOL.
23-летний Жорже с 11 голами в 12 матчах является лучшим бомбардиром чемпионата Бразилии нынешнего сезона.
UOL отмечает, что Жорже — главная трансферная цель, но «Крузейро» не горит желанием продавать форварда. И сам футболист, несмотря на щедрое предложение «Зенита», предпочел бы остаться в Бразилии, чтобы у него было больше шансов попасть в национальную сборную.
Жорже перешел в «Крузейро» из «Ювентуса» летом прошлого года за €4,5 млн.
«РБК Спорт» обратился за комментарием в «Зенит».
Петербургский клуб ранее в июле купил у «Фламенго» полузащитника сборной Бразилии Жерсона за €25 млн.
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