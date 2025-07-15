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Спорт ,  
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«Динамо» заработало за предсезонку в несколько раз больше, чем в Кубке

«Динамо» за предсезонку заработало в несколько раз больше, чем за Кубок России
По словам гендиректора «Динамо», один товарищеский матч приносит клубу «в 5–10 раз больше доходов», чем матч Кубка России, и это «ненормальная ситуация»
Павел Пивоваров
Павел Пивоваров (Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press)

Московское «Динамо» за десять дней на предсезонных товарищеских турнирах заработало в несколько раз больше, чем за весь прошлый сезон в Кубке России. Об этом «РБ Спорту» рассказал генеральный директор клуба Павел Пивоваров.

Летом «Динамо» приняло участие в двух мини-турнирах — Media x Pro Cup с медиакомандами и BetBoom Братский кубок с сербскими клубами.

«Цифры раскрыть без согласования со спонсорами не могу. Но порядок таков, что общая выручка «Динамо» за десять дней двух турниров в несколько раз превысила сумму призовых, которую клуб получил от участия в Кубке России за весь прошлый сезон», — сказал Пивоваров.

По словам Пивоварова, это удивило, особенно когда «Динамо» уведомили, что РФС отказался от своих обещаний увеличить призовые и зафиксировал их до 2028 года на уровне 2022 года.

В прошлом сезоне «Фонбет» — Кубка России «Динамо» завершило выступления на втором этапе полуфинала «пути регионов». «Бело-голубые» заработали за турнир около €1 млн.

Пивоваров отметил, что один коммерческий товарищеский матч приносит «Динамо» в пять-десять раз больше доходов, чем матч официального соревнования РФС. «Это ненормальная ситуация, которая не соответствует статусу большого турнира, организованного к тому же по коммерческой формуле. Клубам не должно быть более выгодно участвовать в товарищеских играх. То, что происходит, нелогично», — добавил он.

«Динамо» ранее делало предложение РФС об отказе от призовых за Кубок России взамен на самостоятельную реализацию коммерческих прав.

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