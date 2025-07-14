Трамп допустил переименование «соккера» в «футбол»
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу DAZN заявил, что может подписать указ о переименовании «соккера» в «футбол».
«Думаю, мы могли бы это сделать», — ответил Трамп журналистке Эмили Остин, которая в шутку предложила ему ввести закон о том, чтобы американцы официально называли «соккер» «футболом» (цитата по Daily Mail).
Трамп 13 июля посетил решающий матч клубного чемпионата мира. В финале, который прошел в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США), ПСЖ был разгромлен английским «Челси» со счетом 0:3.
Клубный чемпионат мира проходил в США с 15 июня.
Дмитриев рассказал о перспективах диалога России и США
ЕС начал запаздывать с заполнением хранилищ газа к зиме
Умер режиссер первых сезонов «Каменской» Юрий Мороз
Reuters: ЕС намерен предотвратить введение новых пошлин США
Зеленский предложил Свириденко возглавить правительство Украины
В Санкт-Петербурге сожгли более 500 кг кокаина на миллиард рублей
Министр обороны Германии заявил о готовности «убивать российских солдат» в случае войны
В Сочи туристы устроили драку из-за акции. Видео
Трамп назвал условие ввода санкций против России через 50 дней
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов