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Спорт ,  
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Трамп допустил переименование «соккера» в «футбол»

Трамп — о переименовании «соккера» в «футбол»: думаю, мы могли бы это сделать
Президент США 13 июля посетил решающий матч клубного чемпионата мира, в ходе которого ПСЖ проиграл «Челси» со счетом 0:3
Дональд Трамп и Джанни Инфантино
Дональд Трамп и Джанни Инфантино (Фото: Alex Grimm / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу DAZN заявил, что может подписать указ о переименовании «соккера» в «футбол».

«Думаю, мы могли бы это сделать», — ответил Трамп журналистке Эмили Остин, которая в шутку предложила ему ввести закон о том, чтобы американцы официально называли «соккер» «футболом» (цитата по Daily Mail).

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Трамп 13 июля посетил решающий матч клубного чемпионата мира. В финале, который прошел в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США), ПСЖ был разгромлен английским «Челси» со счетом 0:3.

Клубный чемпионат мира проходил в США с 15 июня.

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Дональд Трамп Футбол клубный чемпионат мира по футболу
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Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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