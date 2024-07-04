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Чемпион UFC Джон Джонс назвал дату следующего боя

Чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс объявил дату следующего боя
Чемпион промоушена в тяжелом весе проведет свой первый поединок за последние полтора года
Getty Images
Getty Images (Фото: Chris Graythen / Getty Images)

Чемпион UFC Джон Джонс в тяжелой весовой категории проведет следующий поединок 9 ноября 2024 года. Об этом американец написал на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

«Красный угол, мое место. 9 ноября», — написал 36-летний боец смешанных единоборств в соцсети. При этом имя соперника Джонса пока не названо.

В последний раз Джон Джонс выходил в октагон в начале марта 2023 года, когда победил француза Сирила Гана на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе. Поединок продлился всего один раунд, американец одержал победу удушающим приемом.

Тот бой стал первым для Джонса после освобождения титула чемпиона UFC в полутяжелом весе в 2020 году и перехода в тяжелую весовую категорию. На счету американца 26 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.

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UFC смешанные единоборства (ММА)
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