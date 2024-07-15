Суд не увидел правонарушения в аншлаге на игре «Зенит» — «Спартак»
Петроградский районный суд Санкт-Петербурга прекратил производство по административному делу против «Зенита» из-за посещаемости матча Кубка России со «Спартаком» в прошедшем сезоне. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
«Зенит» обвиняли в административном правонарушении по ч.1 ст. 20.32 КоАП (нарушение правил обеспечения безопасности при проведении соревнований, влечет штраф до 300 тыс. руб. или приостановление деятельности до 90 суток).
Согласно протоколу, 17 апреля «Зенит» «не должным образом организовал работу по обеспечению безопасности на стадионе «Газпром Арена»: на матче между командами «Зенит» — «Спартак» присутствовало 56 470 человек (такие данные были выведены на табло) вместо возможных 47 500».
Суд производство по делу прекратил за отсутствием состава.
На сайте «Газпром Арены» указана максимальная вместимость для футбольных матчей в 56 тыс. мест.
Матч полуфинала «пути РПЛ» (0:0) стал самым посещаемым в Кубке России в прошедшем сезоне — на этой стадии турнира болельщикам не требуется Fan ID.
«Зенит» в прошлом сезоне выиграл Кубок России.
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