«Спартак» одержал разгромную победу в последнем предсезонном матче
Московский «Спартак» победил «Насаф» из узбекистанского Карши в товарищеском матче на домашнем стадионе.
Матч завершился со счетом 3:0. Голы забили Даниил Денисов (13-я минута), Павел Мелешин (43) и Даниил Зорин (45).
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