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«Спартак» одержал разгромную победу в последнем предсезонном матче

«Спартак» разгромил «Насаф» в последнем предсезонном матче
Матч завершился со счетом 3:0
Фото: Телеграм-канал ФК «Спартак»
Фото: Телеграм-канал ФК «Спартак»

Московский «Спартак» победил «Насаф» из узбекистанского Карши в товарищеском матче на домашнем стадионе.

Матч завершился со счетом 3:0. Голы забили Даниил Денисов (13-я минута), Павел Мелешин (43) и Даниил Зорин (45).

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