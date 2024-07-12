«Динамо» нанесло «Спартаку» первое поражение под руководством Станковича

«Спартак» проиграл «Динамо» по пенальти в предсезонном дерби

В основное время у «Динамо» забил Нгамалё, а у «Спартака» — Чернов. В серии пенальти у «красно-белых» в штангу угодил Зиньковский, а динамовцы свои попытки реализовали — 5:4

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович (Фото: Телеграм-канал ФК «Спартак»)

«Спартак» уступил «Динамо» по пенальти в товарищеском матче, который прошел в Москве на «ВТБ Арене».

Основное время встречи завершилось со счетом 1:1.

Счет открыли динамовцы на 23-й минуте — отличился Муми Нгамалё.

Спартаковцы ответили точным ударом Никиты Чернова на 73-й минуте, который удачно сыграл на добивании.

В серии пенальти точнее были «бело-голубые» — 5:4. У «Спартака» в штангу попал Антон Зиньковский, который бил первым.

Матч посетили почти 17 тыс. зрителей.

Новый сезон РПЛ стартует 20 июля. «Динамо» в первом туре примет воронежский «Факел», а «Спартак» сыграет в гостях с «Оренбургом».

В прошлом сезоне «Динамо» заняло третье место, упустив шанс стать чемпионом в последнем туре, а «Спартак» финишировал пятым.

В межсезонье «Динамо» уступило «Ахмату» (0:3), а также в рамках Братского кубка сыграло вничью с «Партизаном» (2:2, 2:4 по пенальти) и победило белградский ОФК (2:0).

«Спартак» под руководством нового главного тренера Деяна Станковича победил «Торпедо» (3:1) и «Уфу» (1:0), а также сыграл вничью с казахстанским «Актобе» (1:1).