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Украинского футболиста отстранили за подмену допинг-пробы

Украинского футболиста Баланюка временно отстранили за подмену допинг-пробы
Последним клубом Дениса Баланюка был грузинский «Самгурали», за который он не играл с ноября. В 2020–2021 годы форвард выступал за московское «Торпедо»
Фото: Robert Michael / ZB / Global Look Press
Фото: Robert Michael / ZB / Global Look Press

Украинский нападающий Денис Баланюк, в 2020–2021 годы игравший за московское «Торпедо», временно отстранен за подмену допинг-пробы, следует из документов на сайте Национального антидопингового центра Украины.

Баланюк отстранен с 26 декабря.

Последним клубом Баланюка, которому сейчас 27 лет, был грузинский «Самгурали», футболист не играл с ноября прошлого года.

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Фото: Lintao Zhang / Getty Images

Баланюк на протяжении карьеры выступал за юношеские и молодежную сборные Украины, а также за «Днепр», краковскую «Вислу», киевский «Арсенал», «Спартак» из Варны и другие команды.

В «Торпедо» он забил два гола в 16 матчах ФНЛ.

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Анна Сатдинова
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