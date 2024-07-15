Украинского футболиста отстранили за подмену допинг-пробы

Последним клубом Дениса Баланюка был грузинский «Самгурали», за который он не играл с ноября. В 2020–2021 годы форвард выступал за московское «Торпедо»

Фото: Robert Michael / ZB / Global Look Press

Украинский нападающий Денис Баланюк, в 2020–2021 годы игравший за московское «Торпедо», временно отстранен за подмену допинг-пробы, следует из документов на сайте Национального антидопингового центра Украины.

Баланюк отстранен с 26 декабря.

Последним клубом Баланюка, которому сейчас 27 лет, был грузинский «Самгурали», футболист не играл с ноября прошлого года.

Баланюк на протяжении карьеры выступал за юношеские и молодежную сборные Украины, а также за «Днепр», краковскую «Вислу», киевский «Арсенал», «Спартак» из Варны и другие команды.

В «Торпедо» он забил два гола в 16 матчах ФНЛ.