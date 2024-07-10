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Самый титулованный немецкий футболист завершил карьеру в сборной

Самый титулованный немецкий футболист Томас Мюллер завершил карьеру в сборной
Томас Мюллер 12 раз становился чемпионом Германии в составе «Баварии», дважды выигрывал Лигу чемпионов, а также побеждал на чемпионате мира в Бразилии вместе с немецкой сборной
Томас Мюллер
Томас Мюллер (Фото: Reuters)

Томас Мюллер, самый титулованный немецкий футболист в истории, принял окончательное решение о завершении выступлений за национальную команду. Об этом со ссылкой на собственный источник пишет Bild.

После игры в четвертьфинале Евро-2024 с испанцами, которую сборная Германии проиграла в дополнительное время со счетом 1:2, Мюллер предположил, что это был его последний международный матч. Теперь, согласно информации издания, нападающий принял окончательное решение о завершении карьеры в сборной. При этом 34-летний игрок продолжит выступать на клубном уровне — его контракт с мюнхенской «Баварией» рассчитан до лета 2025 года.

Томас Мюллер является 12-кратным чемпионом Германии и шестикратным обладателем кубка страны. В составе «Баварии» нападающий также дважды выигрывал Лигу чемпионов, дважды брал Суперкубок УЕФА и столько же раз побеждал на Клубном чемпионате мира.

В сборной Германии Мюллер дебютировал в 2010 году, а уже через четыре года стал в ее составе чемпионом мира на турнире в Бразилии, где футболист отметился пятью забитыми мячами. Всего за 14 лет он провел за национальную команду 131 игру, забив 45 голов. В списке лучших немецких бомбардиров он идет на третьем месте, уступая лишь Мирославу Клозе и Лотару Маттеусу.

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Ярослав Гронский Ярослав Гронский
сборная Германии по футболу Евро-2024 Томас Мюллер ФК Бавария
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