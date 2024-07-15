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На премии российским призерам Игр БРИКС выделили более ₽274 млн

Кабмин: на премии российским призерам Игр БРИКС выделили более ₽274 млн
Российские спортсмены выиграли на соревнованиях 266 золотых медалей. Чемпионы Игр получат почти ₽360 тыс., их тренеры — ₽137 тыс.
Российский синхронист Александр Мальцев
Российский синхронист Александр Мальцев (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

На поощрение российских чемпионов и призеров Игр БРИКС, которые прошли в Казани, выделено более 274,7 млн руб., следует из постановления правительства.

Игры прошли с 12 по 23 июня. Российские спортсмены выиграли 266 золотых, 142 серебряных и 101 бронзовую медаль.

Чемпионы Игр БРИКС получат по 358,4 тыс. руб., серебряные призеры — 179,2 тыс. руб., бронзовые — 107,5 тыс. руб. Если спортсмен завоевал несколько медалей, он получит премию за каждую.

Тренеры золотых, серебряных и бронзовых призеров Игр получат по 137,2 тыс., 67,6 тыс. и 40,96 тыс. руб. соответственно.

Среди чемпионов Игр БРИКС — российский синхронист Александр Мальцев, который выиграл четыре золотые медали (две в миксте и две в соло), при этом в сольной произвольной программе он был единственным участником.

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Фото:VCG / Visual China Group / ТАСС

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