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Евро-2024 ,  
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Акинфеев предсказал борьбу европейских клубов за вратаря сборной Грузии

Сюжет
Евро-2024
Российский голкипер отметил игру вратаря сборной Грузии Георгия Мамардашвили, которого «попытаются заполучить лучшие клубы Европы»
Игорь Акинфеев
Игорь Акинфеев (Фото: Валентина Певцова/ТАСС)

По мнению вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, сборная Грузии удачно выступила на чемпионате Европы по футболу в Германии, несмотря на разгромное поражение от испанцев в 1/8 финала. Среди игроков особенно выделяется вратарь Георгий Мамардашвили, рассказал футболист «РБК Спорт».

«Испанцы молодцы, но грузины сыграли очень достойно на этом чемпионате Европы. Выделю, конечно же, вратаря сборной Грузии, который достаточно уверенно и хорошо играет за «Валенсию». На этом турнире он показал высший класс. Думаю, что его ждет большое будущее, а многие европейские клубы будут пытаться заполучить его. Поэтому грузинам — не переживать. Все будет хорошо. И так вышли из группы, прыгнули выше головы. Поэтому для них чемпионат Европы сложился удачно. А испанцам удачи, потому что у них хорошая, качественная игра», — заявил Акинфеев.

Грузины считались абсолютными аутсайдерами в матче с Испанией, однако команда Вилли Саньоля открыла счет на 18-й минуте встречи, когда мяч в собственные ворота отправил защитник испанцев Робен Ле Норман. Для его команды это был первый пропущенный гол на нынешнем турнире. В итоге Испания победила со счетом 4:1.

Теперь в 1/4 финала испанцам предстоит встреча с хозяйкой турнира Германией, которая в первом раунде плей-офф победила датчан (2:0). Игра состоится в пятницу, 5 июля, в Штутгарте. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

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При участии
Ярослав Гронский
Евро-2024 Георгий Мамардашвили
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