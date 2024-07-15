Самые красивые голы Евро-2024. Видео
Николае Станчу (Румыния)
Матч: Румыния — Украина (3:0, первый тур группового этапа)
Сборная Румынии в первом туре группового этапа разгромила команду Украины. Украинцы пропустили первый гол на 29-й минуте — Андрей Лунин выбил мяч на Денниса Мана, который отпасовал Николае Станчу, а тот пробил издалека в девятку. Полузащитник «Дамака» стал первым в истории игроком из саудовской премьер-лиги, забившим на Евро.
Рэзван Марин (Румыния)
Матч: Румыния — Украина (3:0, первый тур группового этапа)
Второй мяч в ворота сборной Украины на 53-й минуте забил румынский игрок Рэзван Марин, который забил из-за пределов штрафной.
Мерт Мюлдюр (Турция)
Матч: Турция — Грузия (3:1, первый тур группового этапа)
Дебютный матч сборной Грузии на чемпионате Европы был против команды Турции. Однако в первом матче на Евро грузинам не удалось одержать победу. Турки вышли вперед на 25-й минуте после гола Мерта Мюлдюра, который отличился красивым ударом с лета с линии штрафной в ближнюю девятку.
Арда Гюлер (Турция)
Матч: Турция — Грузия (3:1, первый тур группового этапа)
Второй гол у сборной Турции в ворота грузинской команды на 65-й минуте забил 19-летний полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер, который исполнил великолепный обводящий удар в дальнюю девятку из-за штрафной.
Мортен Юльманн (Дания)
Матч: Дания — Англия (1:1, второй тур группового этапа)
Сборная Англии сыграла вничью с командой Дании со счетом 1:1 в матче второго тура группового этапа Евро-2024. У англичан отличился Гарри Кейн (18-я минута), однако уже через 16 минут датчане смогли сравнять счет благодаря голу красивым дальним ударом Мортена Юльманна (34).
Маттиа Дзакканьи (Италия)
Матч: Хорватия — Италия (1:1, третий тур группового этапа)
Сборная Италии рисковала не выйти из группы, если бы уступила команде Хорватии в третьем туре группового этапа. Итальянцы уступали в счете с 55-й минуты после гола Луки Модрича, однако им удалось вырвать ничью благодаря голу Маттиа Дзакканьи (90+8) на последних минутах.
Джуд Беллингем (Англия)
Матч: Англия — Словакия (2:1, 1/8 финала)
Сборная Англии смогла выйти в четвертьфинал Евро после победы над Словакией. Англичане уступали в счете с 25-й минуты, однако смогли сравнять счет на последних секундах матча.
В компенсированное ко второму тайму время Джуд Беллингем забил ударом через себя. Удар Беллингема стал поздним голом сборной Англии в основное время на Евро (94:34).
Микель Мерино (Испания)
Матч: Германия — Испания (1:2, 1/4 финала)
Сборная Испании в четвертьфинале вырвала победу команды Германии. Основное время матча завершилось со счетом 1:1: у испанцев гол забил Дани Ольмо (51-я минута), а Флоиан Вирц сравнял счет на 89-й минуте.
Встреча перешла в дополнительное время. Испанцы вырвали победу в концовке второго экстра-тайма благодаря голу Микель Мерино на 119-й минуте.
Ламин Ямаль (Испания)
Матч: Испания — Франция (2:1, полуфинал)
Сборная Испании в полуфинале с Францией уступила уже на 9-й минуте матча, однако на 21-й минуте 16-летний Ламин Ямаль смог сравнять счет. Он крученым ударом с 20 метров попал в дальнюю «девятку» с отскоком от штанги.
В возрасте 16 лет и 362 дней Ямаль стал самым молодым автором гола в истории Евро. Ранее рекорд принадлежал швейцарцу Йохану Фонлантену, который забил в возрасте 18 лет и 141 дня на Евро-2004. В истории чемпионатов мира также не было голов игроков моложе Ямаля, Пеле забивал на ЧМ-1958 в возрасте 17 лет и 239 дней.
Хави Симонс (Нидерланды)
Матч: Нидерланды — Англия (1:2, полуфинал)
Сборная Нидерландов вылетела в полуфинале Евро от Англии. Единственный мяч у голландской сборной на 7-й минуте забил Хави Симонс, который выстрелил с 20 метров практически в девятку ворот Джордана Пикфорда.
Симонс стал вторым по молодости голландцем, забившим на Евро. 21-летний голландец уступил только Патрику Клюйверту, который забил в 19 лет на Евро-1996 (тоже в ворота Англии). Если же брать только плей-офф, то это самый молодой гол в истории Нидерландов на крупных турнирах (ЧМ и Евро).
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