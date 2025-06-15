В «Краснодаре» показали новый мяч РПЛ
Пресс-служба «Краснодара» опубликовала в телеграм-канале фотографию нового мяча Российской премьер-лиги (РПЛ) с логотипом Desport.
Источник «РБК Спорт» подтвердил данные «Краснодара», уточнив, что этот мяч — от французского ретейлера Decathlon. Мяч для РПЛ произведен «на тех же фабриках и по тем же технологиям», что и мячи Kipsta, которыми играют в Лиге Европы, Лиге конференций и чемпионате Франции.
Ранее официальным в РПЛ был мяч от Nike.
«РБК Спорт» направил запрос в РПЛ.
В феврале «РБК Спорт» сообщил, что в новом сезоне РПЛ, скорее всего, перейдет на мячи Kipsta.
Decathlon в 2023 году начал искать покупателя на свой бизнес в России. Его заменила сеть магазинов Desport.
Nike в 2022 году объявил о полном уходе с российского рынка.
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