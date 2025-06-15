 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Бавария Окленд Сити 1 1,01 x 25 2 70 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США ПСЖ Атлетико 1 1,85 x 3,9 2 3,95 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Палмейрас СП Порту 1 2,7 x 3,35 2 2,6 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Ботафого РЖ Сиэтл Саундерс 1 1,83 x 3,85 2 4,05 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Челси Лос-Анджелес 1 1,35 x 5,2 2 8,5 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Бока Хуниорс Бенфика 1 4,5 x 3,85 2 1,75 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Фламенго РЖ Эсперанс Тунис 1 1,3 x 5,2 2 10,5 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Флуминенсе РЖ Боруссия Дортмунд 1 5,7 x 4,5 2 1,52 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Ривер Плейт Урава Ред Даймондс 1 1,55 x 4,1 2 6,1 Футбол Клубный ЧМ. США Ульсан Хендай Мамелоди Сандаунз 1 3,05 x 3,15 2 2,45 Футбол Клубный ЧМ. США Монтеррей Интер Милан 1 5,6 x 4,4 2 1,55 Единоборства MMA. UFC on ABC 8. Баку. Главный бой вечера. Полутяжелый вес. 5 раундов Джамаал Хилл Халил Раунтри 1 2,3 x 53 2 1,65 Единоборства MMA. UFC on ABC 8. Баку Рафаэль Физиев Игнасио Бахамондес 1 1,85 x 50 2 2 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Тяжелый вес Александр Усик Даниэль Дюбуа 1 1,25 x 25 2 4,15 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,58 x 15,5 2 2,6
Спорт ,  
0 

В «Краснодаре» показали новый мяч РПЛ

В «Краснодаре» показали новый официальный мяч РПЛ
«Краснодар» опубликовал фото мяча с логотипами Desport (заменил в России Decathlon) и РПЛ. Источник «РБК Спорт» сообщил, что это мяч от Decathlon, чей бренд Kipsta делает мячи для Лиги Европы
Фото: Телеграм-канал ФК «Краснодар»
Фото: Телеграм-канал ФК «Краснодар»

Пресс-служба «Краснодара» опубликовала в телеграм-канале фотографию нового мяча Российской премьер-лиги (РПЛ) с логотипом Desport.

Источник «РБК Спорт» подтвердил данные «Краснодара», уточнив, что этот мяч — от французского ретейлера Decathlon. Мяч для РПЛ произведен «на тех же фабриках и по тем же технологиям», что и мячи Kipsta, которыми играют в Лиге Европы, Лиге конференций и чемпионате Франции.

Ранее официальным в РПЛ был мяч от Nike.

«РБК Спорт» направил запрос в РПЛ.

В феврале «РБК Спорт» сообщил, что в новом сезоне РПЛ, скорее всего, перейдет на мячи Kipsta.

Decathlon в 2023 году начал искать покупателя на свой бизнес в России. Его заменила сеть магазинов Desport.

Nike в 2022 году объявил о полном уходе с российского рынка.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

Иран готов заключить соглашение, гарантирующее отсутствие у него ядерного оружия

Нетаньяху заявил, что Израиль ведет «экзистенциальную борьбу»

Турция резко повысит стоимость прохода судов через проливы

Украина получила 1,2 тыс. тел погибших военных

Как прошел парад к 250-летию армии США. Видео

Минэк рекомендовал приостановить продажу туров в Израиль и Иран

Песков заявил об «авгиевых конюшнях» в отношениях России и США

С какими проблемами столкнулся клубный чемпионат мира

Минобороны заявило о групповом ударе по нефтезаводу в Полтавской области

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
При участии
Грант Гетадарян
Футбол ФК Краснодар Российская премьер-лига (РПЛ)
Материалы по теме
УЕФА представил мяч нового сезона Лиги чемпионов
Спорт
УЕФА показал обновленный мяч для полуфиналов и финала Евро-2024
Спорт
Экипировщик отреагировал на утечку фотографий новой формы сборной России
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 90,01 (+0,22) Инвестиции, 11 июн, 20:04 Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 79 (+0,4) Инвестиции, 11 июн, 20:04
Число жертв израильских атак в Иране выросло почти в два раза Политика, 00:19
SIPRI спрогнозировал новую гонку ядерных вооружений Политика, 00:01
Генпрокуратура раскрыла данные о коррупции в России⁠ Общество, 00:00
Какое у вас гастрономическое альтер-эго. Тест РБК и Перекрёсток, 15 июн, 23:59
Умер сын основателей Estée Lauder и глава компании Леонард Лаудер Общество, 15 июн, 23:54
Шестеро подростков пострадали в Донецке в результате детонации дрона ВСУ Политика, 15 июн, 23:49
Иран подтвердил гибель главы разведки КСИР при атаках Израиля Политика, 15 июн, 23:27
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
В «Краснодаре» показали новый мяч РПЛ Спорт, 15 июн, 23:12
Генконсульство Израиля в Петербурге приостановит работу Политика, 15 июн, 22:51
Около 200 россиян пересекли границу Ирана с Азербайджаном Политика, 15 июн, 22:30
Нетаньяху заявил о возможной смене власти в Иране после ударов Израиля Политика, 15 июн, 22:26
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 15 июн, 22:12
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при атаке дронов Политика, 15 июн, 22:08
Израиль атаковал одно из зданий МИД Ирана Политика, 15 июн, 21:58