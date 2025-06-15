Швед Дюплантис в 12-й раз побил мировой рекорд в прыжках с шестом

Дюплантис в 12-й раз побил мировой рекорд в прыжках с шестом

Дюплантис с первой попытки взял высоту 6,28 м на этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме, улучшив свой февральский рекорд на 1 см

Арман Дюплантис (Фото: Linnea Rheborg / Getty Images)

Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд на этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме, взяв с первой попытки высоту 6,28 м.

Дюплантис в 12-й раз в карьере побил мировой рекорд и впервые сделал это на домашнем стадионе. Предыдущий рекорд он установил 28 февраля (6,27) во Франции.

Дюплантису 25 лет, он двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, трехкратный победитель чемпионата Европы и четырехкратный — «Бриллиантовой лиги».

Впервые Дюплантис стал рекордсменом мира в 2020 году, побив рекорд Сергея Бубки.