Пятикратный олимпийский чемпион Клебо объявил о помолвке
Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо объявил о помолвке со своей девушкой Перниллe Досвик. Об этом норвежский лыжник сообщил в Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена).
«2025-й становится все лучше и лучше», — написал Клебо в комментарии к совместным фотографиям с Досвик.
В разговоре с NRK Клебо заявил, что «очень счастлив завоевать седьмое и самое важное золото в 2025-м».
Пара встречается с 2018 года.
Клебо в минувшем сезоне выиграл шесть золотых медалей на чемпионате мира, побив рекорд Елены Вяльбе. На счету Клебо рекордные для мужских лыж 15 золотых медалей на чемпионатах мира.
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