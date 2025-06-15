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Спорт ,  
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Пятикратный олимпийский чемпион Клебо объявил о помолвке

Йоханнес Клебо объявил о помолвке
Клебо встречается со своей девушкой Пернилле с 2018 года. Лыжник назвал их помолвку «самым важным золотом», завоеванным в этом году
Йоханнес Клебо
Йоханнес Клебо (Фото: Lars Baron / Getty Images)

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо объявил о помолвке со своей девушкой Перниллe Досвик. Об этом норвежский лыжник сообщил в Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«2025-й становится все лучше и лучше», — написал Клебо в комментарии к совместным фотографиям с Досвик.

В разговоре с NRK Клебо заявил, что «очень счастлив завоевать седьмое и самое важное золото в 2025-м».

Пара встречается с 2018 года.

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Йоханнес Клебо

Клебо в минувшем сезоне выиграл шесть золотых медалей на чемпионате мира, побив рекорд Елены Вяльбе. На счету Клебо рекордные для мужских лыж 15 золотых медалей на чемпионатах мира.

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Йоханнес Клебо лыжи
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